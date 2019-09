Para el Gobierno, "no hay razones" para suspender los debates presidenciales

Por ley, Mauricio Macri y Alberto Fernández deberían debatir el 13 y el 20 de octubre próximos; el candidato del Frente de Todos advirtió sobre un posible impacto en los mercados

"No hay novedades. Es una ley y la vamos a cumplir". Fue esa la respuesta oficial en la Casa Rosada en relación a los debates presidenciales, previstos para los próximos 13 y 20 de octubre, y cuestionados por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En principio, en Balcarce 50 prefirieron no opinar sobre las declaraciones de Fernández, para quien los debates "pueden ser un problema" porque "el Presidente va a tener que debatir con personas que hacen hincapié en la crisis económica" y puede traer consecuencias negativas en los mercados.

"No sabemos por qué lo dijo. Nosotros vamos a ir, y el debate se hace porque es una ley. No hay razones para no debatir", respondieron cerca del presidente Mauricio Macri. Su vocero, Iván Pavlovsky, y el secretario de Medios, Jorge Grecco, representan a la fórmula oficialista en la reunión semanal organizada por la Cámara Nacional Electoral.

En el oficialismo tampoco "entienden" las declaraciones de Alejandro "Topo" Rodríguez, mano derecha de Roberto Lavagna, candidato presidencial de Consenso Federal. "Parece que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos están, otra vez, de acuerdo. Ahora intentan voltear los debates presidenciales fijados por Ley. Dicen que a ninguno de los dos les conviene debatir. No les conviene; pero no se atrevan", consideró Rodríguez en la red social twitter.

Desde el oficialismo recuerdan que Macri "es el dirigente político que concurrió a más debates". Contabilizan cinco ocasiones: dos en la carrera por la jefatura de gobierno porteño en 2003 (uno con varios candidatos en los estudios de TN, el segundo mano a mano con Aníbal Ibarra, en Canal 7); uno en la pelea por el mismo cargo en 2007 (contra Jorge Telerman y Daniel Filmus en TN) y dos en 2015 (ambos en la Facultad de Derecho, el primero de ellos con Daniel Scioli ausente, el segundo mano a mano con el entonces postulante kirchnerista). "A veces le fue bien, otras no tanto. Debatió siempre", contestaron a su lado.

En esta ocasión, Macri debatirá con Alberto Fernández, que hará su debut absoluto, al igual que José Luis Espert, Juan José Gómez Centurión y hasta Roberto Lavagna, que en 2007 fue candidato presidencial pero no debatió. Solo el candidato de la izquierda, Nicolás del Caño, con su participación en el debate en 2015, tiene experiencia en este tipo de encuentros.