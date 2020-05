Grabois dice que cambió de opinión al escuchar a los habitantes de la villa

Jaime Rosemberg 26 de mayo de 2020

Más de una vez declaró "no ser fanático" de los métodos del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y hace dos semanas se quejaba, vía Twitter, del "pésimo abordaje del COVID-19 en villas, barriadas, paradores y penales que en algunos distritos es criminal". Pero hoy, el dirigente social Juan Grabois se muestra elogioso para con la decisión de "cerrar" la Villa Azul, en el límite entre Avellaneda y Quilmes, adoptada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los intendentes de esas dos localidades provinciales.

"Se está trabajando muy bien, con mucha seriedad" dice Grabois a La Nación . Y asegura "comprender" a los dirigentes de otras organizaciones sociales, como Barrios de Pie, o el Movimiento Evita, que critican la decisión de "encerrar en un ghetto" a los quince mil habitantes de ese barrio popular y sostiene que puede generar "más conflicto" en lugar de reducir los contagios.

"Después de haber hablado con nuestros compañeros, que viven ahí, sobre todo dos cartoneros de la parte de Avellaneda de Villa Azul, que están colaborando con operativos sanitarios, digo que se está trabajando muy bien. Yo no tengo pelos en la lengua, si veo que hay algo que está mal lo digo, pero se ha tomado el tema con seriedad, se están haciendo los controles sanitarios, la gente del barrio está mayoritariamente de acuerdo, eso es lo que me da tranquilidad", sostiene el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (CTE), alineado con el kirchnerismo y y cercano al papa Francisco.

"Bajaron los alimentos, están resolviendo situaciones puntuales, hay una presencia de los intendentes que demuestra la preocupación por el tema. Además, Villa Azul queda enfrente de Villa Itatí, una de las más pobres y grandes del conurbano, si ahí entra el bicho es una catástrofe", continuó el dirigente social.

¿Alguna crítica? "Mi único aporte es que tiene que haber un criterio que no sea discrecional, y que debe ser nacional. La Presidencia, el Ministerio de Salud, deberían fijar un criterio que diga cuándo y cómo se debe aislar una comunidad, popular, un barrio cerrado, un country, una torre, o lo que sea, si constituye un foco del virus. Nuestro pueblo es muy sabio, saben que es necesario".

Y sobre las críticas de referentes de movimientos sociales, como Daniel Menéndez (Barrios de Pie) o dirigentes del Movimiento Evita , Grabois afirmó: "Entiendo a compañeros de organizaciones que lo vivieron distinto, y lo vieron como una cuestión policial. Me pasó lo mismo al principio, pero cuando hablé con la gente que vive ahí y vi cómo se estaba manejando cambié de opinión. La verdad es que, en la medida en que se pueda establecer a futuro un criterio objetivo o no discrecional, va a ser mucho mejor, para que no pase en otros lados, o para que haya un mecanismo de trabajo previo", concluyó el joven dirigente.