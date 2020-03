Para Gabriel Katopodis, la obra pública cayó en la grieta

Katopodis se quejó de la herencia recibida en su ministerio Fuente: LA NACION

"La obra pública cayó en la grieta", dijo Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, al cuestionar una vez más la herencia recibida en su cartera.

Según el ministro, durante el gobierno anterior, la obra pública estuvo subordinada a motivos económicos o políticos y fue dirigida a beneficiar a los amigos del expresidente Mauricio Macri. "El 66% de las obras hídricas estuvo dirigida a provincias gestionadas por Cambiemos o amigos, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza", aseguró en Futurock.

Además, afirmó: "No se puede suspender más una obra por el color político. La grieta se cura gobernando mejor. Nuestra prioridad claramente tiene que ser reducir el déficit de agua, es una deuda de la democracia".

Según el ministro de Obras Públicas, recibió un ministerio con con más de $35.000 millones en deuda Fuente: Archivo

El ministro se refirió a la gestión anterior e insistió: "Encontramos la mayoría de las obras paralizadas y un ministerio con más de $35.000 millones en deuda". A su vez, aseveró que la obra pública no fue una política de Estado durante el gobierno anterior. "Lo que estamos haciendo es reactivar de manera casi quirúrgica cada una de esas obras, con el objetivo fundamental de generar puestos de trabajo directo. Pero eso va a suceder al calor de la reactivación del país", afirmó en Radio 10.

El exintendente de la localidad bonaerense de San Martín, aseguró que estos "primeros 100 días han sido fundamentales para frenar la crisis". También indicó: "La obra pública debe ser palanca para generar empleo, pero también debe ser palanca en un proceso general de reactivación".

Asimismo, habló sobre el discurso presidencial de ayer en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. "Fue un discurso con valores. Lo que dijo fueron cosas obvias pero que se habían perdido en los últimos años, como que los jueces no tienen que joderle la vida a nadie, los servicios de inteligencia no están para espiar a los argentinos, de las recesiones no se sale con ajuste", sostuvo.