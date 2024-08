Para Oscar Martínez en el Incaa hubo “manipulación ideológica” aunque dice que ahora “hay un relato que estigmatiza al colectivo cultural”

Escuchar

El actor Oscar Martínez analizó hoy la situación que atraviesa el cine en relación al recorte que el Gobierno aplicó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Si bien el reconocido artista, radicado en España hace más de cuatro años, sostuvo que en el organismo hubo “excesos, abusos y manipulación ideológica”, ahondó en la importancia de fomentar la cultura y de no caer en “fundamentalismos” ya sea de un lado u otro. “Hay un relato que estigmatiza al colectivo cultural”, señaló Martínez.

“El fomento y la ayuda no están mal si se hacen razonablemente. Creo que han habido excesos, abusos y manipulación del orden ideológico. Todos sabemos que en el Instituto [por el Incaa] pasaba de todo, pero creo debería seguir funcionando como sucede en todos los países desarrollados. Es muy importante como marca de país”, planteó Martínez en diálogo con LN+.

“Un cine vende a un país, aunque no quiera ser colonizador. Es muy importante porque es pensarnos a nosotros mismos. Eso vale también para otras actividades culturales. Pensar y explorar nuestra identidad”, remarcó el actor de El Ciudadano Ilustre y Relatos Salvajes, película que se estrenó hace 10 años y ahora volvió a ser proyectada en los cines locales.

En esa línea, el intérprete se manifestó “lejos de cualquier fundamentalismo, ya sea de un lado o del otro” , a la hora de mostrarse en desacuerdo con el trato que han recibido algunos de sus colegas por pronunciarse en relación al financiamiento del cine. Por otro lado, Martínez recordó una entrevista que dio en 2021 donde habló de la coyuntura argentina, lo que suscitó una serie de comentarios en su contra.

“En el 2021 hice una nota radial cuidadísima, porque yo consideraba que estando fuera no debía hablar y que no iba a caer bien, pero fue manipulada y extractada y me mataron. Ahí dije: no hablo más’”, reveló el actor. Y luego agregó: “No hablo más de política de la Argentina. Por autopreservación. Si yo ya sé que no voy a convencer a nadie de nada porque lamentablemente son fundamentalismos. No se puede hablar” .

En otro tramo de la entrevista con LN+, el actor se refirió brevemente al escándalo desatado por la causa que afronta el expresidente Alberto Fernández por agresiones contra su la exprimera dama Fabiola Yañez. “No es un tema permanente de todos los días [en España] pero obviamente se trató. Es una noticia que lamentablemente dio la vuelta al mundo y es todo muy tenebroso”, sentenció Martínez.

“También es cierto que hay otros episodios que hablan de cierta hipocresía en cuanto a lo estrictamente político y a la doctrina que tanto se proclamaba: acabar con el patriarcado. Además haya varias casos de personas de la misma extracción política con problemas de abuso. Hay un gobernador preso” , indicó el actor en alusión al exmandatario provincial de Tucumán José Aperovich.

Por último, Martínez también fue consultado acerca de los recientes dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien durante una exposición ante diputados dijo que el género “se acabó” para el Estado y que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”, lo que desató gran controversia y el repudio de varios sectores.

“Independientemente de que el ministro pueda pensar lo que es cuestionable es decirlo desde el poder político. Después cada uno puede pensar como le parezca, pero no se puede estar en contra de eso a esta altura del siglo XXI”, concluyó al respecto.

