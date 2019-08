Patricia Bullrich, en LN+ 10:03

Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la movilización que se hizo el sábado para pedir por la continuidad de Mauricio Macri "se perdió" la cercanía que se había producido entre el oficialismo y el Frente de Todos para llevar tranquilidad a la sociedad. En diálogo con Terapia de Noticias, la funcionaria enfatizó el cambio de postura de la oposición en los últimos días.

"Desde el lunes hasta ahora la actitud ha sido absolutamente fuera de lugar, desmesurada y en contra de la estabilidad", consideró. Y lanzó: "Si [ Alberto Fernández] no es lo mismo [que el kirchnerismo], no puede sostenerlo, porque del viernes al lunes se fue a la posición de ponerse en la trinchera de enfrente y empezar a tirar piedras para que todo se caiga".

"La oposición se puso a romper el acuerdo de estabilidad que se había logrado para transitar con tranquilidad las elecciones. Sabemos que estamos solos y nos tenemos que hacer cargo solos de esto porque enfrente nos tiran piedras y no hay voluntad de hacer un trabajo donde todos participen", remarcó. Y apuntó contra Alberto Fernández quien, con sus declaraciones "generó un tembladeral".

Según la funcionaria, el viernes pasado Fernández y Macri conversaron por teléfono y se generó un diálogo entre los equipos económicos, pero, de ese contexto, "se pasó a un mensaje muy violento de parte de dirigentes del kirchnerismo respecto a la marcha [del sábado] y luego, a la organización inmediata de la marcha que se dio hoy y está organizada verticalmente".

Bullrich resaltó "la agresividad que se vio en la calle" con los volantes que se distribuyeron en los que había duros mensajes contra el Gobierno con pedidos de elecciones anticipadas y de que ellos se fueran "ya". Sobre esto, subrayó: "Vuelve el león, el mismo sector político que, durante 12 años, generó una reducción al mínimo de la república, de los mecanismos institucionales y de la libertad de prensa. Tenemos memoria respecto a lo que sucedió".

Para la ministra, el kirchnerismo "busca generar una anomalía institucional" y, ante esto, señaló contundente: "Nos corren y quieren generar la licuación del poder por medio de la calle o los mercados, nosotros estamos firmes para que esto no ocurra. Tenemos bien clara cuál es nuestra estrategia". Además, destacó que "no hay transición sin elección", y señaló que "ha habido una situación extraña en las PASO pero aún no ha habido elecciones".

"Con Cambiemos buscamos ganar pero también somos una fuerza que tiene diputados, senadores, la Auditoría de la Nación -en caso de no ser gobierno- y que tiene que generar sistemas de control muy fuertes", dijo. Y agregó: "Creemos que es importante tener el más alto nivel de representación para generar equilibrios fuertes en la república y que no quede todo en manos de uno, que ya lo vivimos".

Por otro lado, Bullrich se refirió a las dificultades que afronta el país, y destacó la importancia de dejar de pensar a la economía en dólares. "Esto es fundamental porque, de no ser así, no tiene sentido tener moneda. Es como ir corriendo atrás de una moneda que uno nunca alcanza y pierde valor permanentemente".

"Tenemos claro que tuvimos problemas económicos y tenemos claro que nuestro objetivo es reconstruir un país que le dé respuestas a la clase media, no en tanto sector, sino como idea de país, como un país cuya clase media es el motor", reconoció. Y planteó: "Nosotros golpeamos ahí y ahora tenemos que reconstruir fuertemente esa idea, pero eso no se hace con las herramientas que el kirchnerismo llevó adelante durante muchos años en la Argentina". Por eso, destacó la necesidad de "darle vida" a la microeconomía.

En línea con esto, señaló que desde que asumió Hernán Lacunza como ministro de Hacienda, "el Gobierno planteó que hay que esperar y darle tiempo para que piense, no tire medidas aisladas, pueda tener un panorama más general y se reconstruya una autoridad en ese sentido".

