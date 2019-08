Hugo Moyano: "Estas medidas son un sandwich y una coca"

El jefe camionero cuestionó los anuncios oficiales Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Los anuncios económicos que hizo hoy el presidente Mauricio Macri para paliar los efectos de la devaluación del lunes generaron rechazo en sectores del sindicalismo y de las organizaciones sociales, que consideraron insuficiente la reacción del Gobierno.

Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, señaló: "Estas medidas no son nada, son un sandwich y una coca, no se puede resolver con esto la situación de hogares que están pasando necesidades".

El exlíder de la CGT dijo que percibe que "el Presidente se quiere ir" y habló como si el Gobierno ya estuviera en retirada. "Estos tipos están idos", remarcó en el Destape.

"Para la CTA resulta insuficiente el anuncio del Presidente. Quedan afuera sectores que fueron brutalmente perjudicados con la mega devaluación que ellos mismos generaron en estas 48 horas", dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Argentinos y diputado nacional del kirchnerismo.

Por su parte, el diputado nacional Facundo Moyano aseguró en declaraciones a El Destape que las medidas son "insignificantes para el bolsillo" y pidió a Macri que convoque al diálogo y que piense más paliativos "porque la situación económica de fondo no va a cambiar".

En Twitter, el hijo del jefe de los camioneros se refirió al pedido de disculpas del Presidente por sus declaraciones en la conferencia de prensa tras la elección. "Lo que dijo el lunes es lo que piensa, lo de esta mañana es lo políticamente correcto. Más allá de eso, siempre es bienvenido, aunque sea pequeño, un alivio para los trabajadores.", dijo Moyano en Twitter.

Y añadió: "No se podía esperar un anuncio de cambio de modelo económico, no íbamos a escuchar medidas de fondo. Está claro que las medidas son insignificantes para los trabajadores, pero es Macri, es Cambiemos".

El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, sostuvo que las medidas "no reponen el plato de comida que le sacaron a las familias humildes con la devaluación del lunes", pero coincidió en que los anuncios del Presidente son "escasos e insuficientes".

"En primer lugar debería existir un aumento de emergencia acorde a la inflación que producirá la corrida cambiaria. Además, debe aumentarse urgentemente la jubilación mínima. El bono propuesto por el Gobierno es un parche. Evidentemente se trata de una medida destinada a llegar a las elecciones. Lo que pase después no les interesa demasiado", sentenció.

"Resulta de suma importancia que se declare la Emergencia Alimentaria y se tomen medidas en este sentido, reforzando la cantidad de alimentos destinados a comedores comunitarios y escolares y resguardando el bolsillo de los que menos tienen", agregó Menéndez, al tiempo que aseguró que la agrupación que lidera está "en estado de alerta y movilización".

El impacto temporal de las medidas fue eje de las críticas. Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento Evita, remarcó que la decisión de subir el piso de ganancias, el congelamiento del precio de las naftas por 90 días y los bonos para trabajadores en relación de dependencia son parches electorales.

"El Presidente sigue actuando como candidato. Ninguna medida apunta a solucionar los graves problemas de base que tenemos, como políticas de precios o políticas para generar trabajo genuino. Los anuncios son meros parches para llegar a octubre sin perder más votos. Su objetivo es electoral y no que los argentinos y argentinas puedan vivir sin hambre y sin desocupación", dijo Onorato.

Además, el dirigente social exigió "una prórroga de la Emergencia Social, medidas urgentes para frenar el precio de los alimentos y un aumento para las jubilaciones mínimas".

En tanto, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, dijo que el gremio evaluará medidas de fuerza. "A los tipos se les fue a la mierda el país y ahora no saben para dónde arrancar. La idea es pedir un aumento de emergencia para jubilados y paritarias libres para los trabajadores y evaluar una medida de fuerza", sostuvo. Y agregó: "Si no reactivan la economía interna no sé cómo pueden llegar a diciembre".

El ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, convocaría para el miércoles próximo a la CGT, la CTA y a las principales cámaras empresarias para definir el aumento del salario mínimo, que es hoy de $12.500.