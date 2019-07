Para Vidal, De la Rúa fue mejor presidente que Néstor y que Cristina

Crédito: Twitter

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , estuvo en el programa Corea del Centro, del canal Net TV, y participó del "juego de los presidentes", donde la idea es posicionar de mejor a peor a los presidentes que ocuparon ese cargo desde la vuelta de la democracia hasta ahora. De esa manera develó que, para ella, el recientemente fallecido Fernando de la Rúa fue mejor presidente que Néstor y que Cristina Kirchner , a pesar de la crisis de 2001.

"Debés ser de las primeras que no deja a De la Rúa al fondo", le dijo la conductora María O'Donnell. Vidal respondió: "Yo creo que el de De la Rúa fue un gobierno honesto, que sin duda dejó a la Argentina en una crisis profunda pero que no fue solo responsabilidad de él sino que también hubo algo acá [en alusión a Carlos Menem y Eduardo Duhalde]. O sea, pensar que toda la crisis de 2001 es culpa del gobierno que empezó en el '99 es no conocer lo que se gestó en esta Argentina que también fue parte".

Entonces se refirió a los gobiernos kirchneristas, y señaló: "Me parece que acá hay un problema de valores muy complicado que, para mí, excede los problemas de bolsillo, que a la larga se resuelven". En el juego, la gobernadora ubicó en primer lugar a Ricardo Alfonsín, luego a Duhalde y detrás de este a Menem. Estos tres fueron seguidos por De la Rúa, Néstor y, por último, Cristina.