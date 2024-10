Paro nacional de transporte: el 30 de octubre no habrá camiones, trenes, aviones ni barcos

Escuchar

Los gremios de transporte confirmaron este martes que el 30 de octubre habrá una huelga masiva que afectará los servicios de trenes, aviones y barcos. En medio del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, y luego de varios aumentos en boletos en estas áreas tras la quita de subsidios, la protesta se definió con la mayoría de los actores del área. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera la mayoría de los colectivos, indicaron que no protestarán.

La decisión fue anunciada luego del plenario de los referentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt) que se realizó este martes por la mañana. Inicialmente, el paro sectorial había sido previsto para el próximo 17 de octubre -fecha que coincidía con el Día de la Lealtad Peronista-, consensuado inicialmente por Pablo Moyano (secretario de Camioneros) y Omar Maturano (líder del gremio de trenes La Fraternidad).

El sindicato de los colectiveros -que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país- ya había adelantado su rechazo a la medida de fuerza y su jefe, Roberto Fernández, decidió no asistir a la convocatoria; en su lugar envió a Mario Caligari, un dirigente de su confianza.

Tras el plenario que se realizó en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, Pablo Biró -titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)- dio una conferencia de prensa en la que apuntó contra el Gobierno y lo acusó de llevar a cabo una “campaña de demonización”. “Lo que hicieron fue modificar el decreto del código aeronáutico para permitir el ingreso de aeronaves extranjeras sin restricciones. No hay un mecanismo de control sino que lo que hacen es una derivación, un intento de quitarnos la representatividad dentro de Aerolíneas Argentinas”, denunció.

Y remarcó: “Estamos resistiendo vía Poder Judicial y con acciones sindicales, pero no hubo un acercamiento ni intento de acercamiento, sino una campaña de demonización publicando condiciones de trabajo inexistentes. No nos llama la atención que no haya voluntad de diálogo, ya que el conflicto se inicia porque congelaron los salarios de los aeronáuticos y nos dejaron un 80% por debajo de la inflación”.

Además, el gremialista acusó al Gobierno de tratar de “enfrentar a los trabajadores con los usuarios” para que la sociedad “tenga algún tipo de convalidación con lo que son sus oscuras y verdaderas intenciones: entregar Aerolíneas Argentinas a sus socios o a sus mandantes”. “Guillermo Francos estuvo vinculado a Southern Winds y a LAPA, que terminaron quebradas, a una compañía italiana que también fue un desfalco; todo lo que tocó Francos terminó quebrado”, lanzó.

Ante el conflicto de Aerolíneas Argentinas con el Gobierno y el debate por una potencial privatización de la línea aérea, la Mesa Nacional del Transporte argumentó que “los ejes de los reclamos son tres: la falta de recomposición salarial, la libertad sindical y la defensa de la soberanía nacional sobre los distintos modos de transporte”.

“La mesa se pronunció por la recuperación del salario de los gremios del transporte, que perdieron en forma general el poder adquisitivo desde que asumió Milei”, indicó el grupo en un comunicado.

