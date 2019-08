El precandidato a concejal recibió un golpe en el mentón tras denunciar irregularidades en una mesa de la escuela 501 Crédito: Twitter @ChristianLanaro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 13:02

El precandidato a concejal del partido de Ituzaingó por Juntos Por el Cambio, Christian Lanaro, denunció que fue agredido físicamente tras denunciar irregularidades en una mesa de la Escuela 501 del partido mencionado durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO)

Según relató Lanaro a LA NACIÓN, el precandidato realizaba controles de fiscalización en la Escuela 501 cuando advirtió que a algunos delegados de mesa no les permitían fiscalizar porque tenían domicilio en otros distritos, algo autorizado por la ley desde hace algunos años.

"Me dirijo a la puerta para hacer la denuncia correspondiente y se me acerca una persona desconocida diciendo que había amenazado a su hija", explicó Lanaro en un audio y dijo: "Me golpeó con el puño en el mentón". El precandidato aseguró que tiene el mentón inflamado y "dolores fuertes".

"Después de golpearme me empezó a correr y yo me metí dentro de la escuela y él aprovechó para escapar", continuó el relato de Lanaro. En el momento, realizó la denuncia al 911. La Policía se presentó en el lugar y constató la versión del candidato.

EL precandidato a concejal recibió un golpe en el mentón tras denunciar irregularidades en una mesa de la escuela 501 en Ituzaingó Fuente: Archivo

Sin embargo, Lanaro se retiró de la escuela de la calle Haití 1368 para continuar con la fiscalización en el partido de Ituzaingó y radicar la denuncia en la comisaria local.