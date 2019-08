PASO 2019: el gobernador y candidato que fue a votar y se olvidó el DNI

Cornejo fue a votar sin su DNI Crédito: Gentileza El Sol

Lo que parecía imposible que le ocurriera a un político al acudir a las urnas, finalmente sucedió. El gobernador de Mendoza y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo , candidato a diputado nacional por Cambia Mendoza, no pudo votar en el momento que quiso hacerlo: se olvidó el DNI.

Acompañado por su hijo Lautaro, con quien tradicionalmente asiste a las votaciones en la escuela Lemos de Godoy Cruz, el mandatario mendocino se percató que no podía sufragar porque no encontraba su documento entre sus pertenencias. "Me lo olvidé en el bolsillo del saco", expresó Cornejo. Así las cosas, tuvo que aguardar a que un colaborador fuera hasta la casa del mandatario y le trajera el plástico que lo habilita a sufragar.

El mendocino se dio cuenta que no tenía su DNI luego de hablar con los medios sobre el desarrollo de la jornada electoral, donde pidió a los líderes de la oposición que "no siembren sospechas", en relación a los dichos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner , quien les pidió a los fiscales "no moverse de las mesas hasta que termine el recuento".

Así, Cornejo tuvo que esperar más de lo previsto en la mesa 377 hasta que le acercaran el documento, por lo que aprovechó a dialogar y tomar mates con las autoridades de mesa del establecimiento educativo.

Cornejo dio su visión de la tranquila y colorida jornada electoral. "No creo que haya poca concurrencia. La asistencia del padrón no baja del 70%. La gente viene a votar y lo hace con su mejor criterio de elección", indicó el mandatario y candidato mendocino, quien espera que empiecen a conocerse los primeros resultados desde las 20.

Horas antes de ir a la escuela a votar, Cornejo participó del tradicional desayuno en un café céntrico junto a sus compañeros radicales: el jefe comunal y candidato a sucederlo, Roberto Suarez, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar y quien lo secunda en la lista de diputados nacionales, Jimena Latorre.