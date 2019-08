La participante del "Súper Bailando" opinó sobre el panorama de cara a las próximas elecciones presidenciales Fuente: Archivo

Luciana Salazar apeló a su cuenta de Twitter para aclarar su posición política y su desilusión con estas PASO rumbo a las elecciones presidenciales de octubre próximo: "¡Siempre los mismos! Repartidos por todos lados, ni ideología política ya existe. ¿Cuándo será el día en que dejen de ver a la política como un negocio? Y puedan ingresar nuevas caras. ¡Una decepción! Soy una de las tantas a la que no le da alegría votar así.

No es la primera vez que la ex pareja del economista Martín Redrado y sobrina de Palito Ortega habla de política. Cuando en junio se conocieron los candidatos presidenciales se expresó indicando que "al final todos un poco buscaron del peronismo más fuerte", y que le hubiera gustado ver más variedad: "A mí me hubiese gustado ver una tercera opción de todos juntos: Urtubey, Pichetto, Massa, Lavagna. Polarizaron, y así terminaron con una tercera opción", afirmó.

"Creo que en octubre va a estar parejo -adelantó entonces-. Si lo pienso, yo creo que lo veo más para el lado de Mauricio, que tiene todo el poder... No porque yo diga que lo vaya a votar, pero creo que va a estar más de su lado porque así pasa con los que tienen el poder."