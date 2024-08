Patricia Bullrich anticipó cómo podría terminar el conflicto con Mauricio Macri en el Pro y reconoció: “No nos ponemos de acuerdo”

Escuchar

La interna en Pro pareciera llegar a un punto de no retorno entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri a raíz de las notables diferencias respecto a la posición que debería mantener el partido con el Gobierno. Mientras que el expresidente manifiesta que “son opositores” y se prepara para el relanzamiento que se dará este jueves, la ministra de Seguridad, y extitular del espacio, aseguró en una entrevista en LN+ que los legisladores y dirigentes de Pro deben “acompañar y ser parte del proyecto” de La Libertad Avanza (LLA), y adelantó que el conflicto con el fundador de Propuesta Republicana se solucionará mediante los votos en una eventual interna de cara a los próximos comicios.

“El rol de nuestro electorado y el de nuestra dirigencia es acompañar el cambio. No lo pudimos hacer nosotros para la reelección, para ser gobierno; ahora nos tiene que alcanzar y sobrar para acompañar a este gobierno”, enfatizó Bullrich en el programa de Luis Novaresio +Entrevistas.

La funcionaria nacional dejó en claro que aun forma parte de Pro, pero que está convencida de las “claras ideas” que propone el presidente Javier Milei a la hora de consolidar un nuevo rumbo social y económico en el país. “ Yo soy de Pro. Lo que no me siento es opositora ”, explicó.

Mauricio Macri consuela a Patricia Bullrich tras la derrota electoral de 2023 Fabián Marelli - LA NACION

Bullrich sostuvo que las diferencias en la cúpula del partido giran entorno a un “debate de ideas” y no sobre rasgos personales. “Si sos opositor, vas a mirar la realidad diciendo: ‘¿Qué hago para ponerme en ese rol? Apoyo algunas cosas y a otras siempre le encuentro diferencias’. Eso le resta fuerza al cambio que se necesita”, argumentó.

Macri volvió a la presidencia de Pro hace algunos meses y desde entonces comenzó a entablar cierta distancia con respecto al oficialismo. Este jueves reaparecerá en una acto en el barrio de La Boca junto a dirigentes y gobernadores en el marco de un “relanzamiento” del partido. Sobre esto, Bullrich indicó: ”Estoy esperando a ver qué termina planteando Macri. El otro día lo escuché decir ‘yo soy oposición’. Si ese es el planteo, creo que el votante y la dirigencia del Pro no se van a sentir oposición”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entrevistada en LN+

“Él tiene todo el derecho para ponerse en ese lugar. A menudo hablo con él pero no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, los conflictos se dirimen con el voto cuando no te pones de acuerdo, como lo hice con [Horacio Rodríguez] Larreta”, recordó.

En este sentido, reconoció que para dejar su puesto como presidenta del partido prefirió no hacer una contienda ya que “el país no se merecía una interna partidaria”, pero no cerró la puerta para algo de este calibre en las próximas elecciones legislativas de 2025. “No tiene sentido en este momento, pero el año que viene, ¿dónde va a estar el Pro? ¿En lista junto a La Libertad Avanza, generando un apoyo fuerte para que todos los senadores y diputados respondan a los cambios o no va a estar ahí? Ese es el lugar. A Macri le diría que la identidad del Pro tiene que ser la construcción del cambio y que hay que jugarse por esa construcción del cambio”.

LA NACION