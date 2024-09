Patricia Bullrich cruzó a Omar de Marchi por la inseguridad en Mendoza

Escuchar

Un funcionario de Javier Milei mantuvo una llamativa discusión “virtual” con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El cruce sorprendió no solo porque son compañeros de gabinete, sino porque se hizo en público, a través de la red social X. Comenzó cuando Omar de Marchi, secretario de enlace parlamentario del gobierno nacional, compartió una nota sobre las estadísticas delictivas en Mendoza. “Es la más provincia más insegura”, escribió.

“Los problemas estructurales por la falta de gestión y de equipo en la provincia surgen inevitablemente”, sostuvo. “No se puede tapar el sol con las manos. A pesar de la escandalosa pauta, la realidad se impone”, afirmó junto al enlace de una nota de MDZ, un medio local, que informó cuatro crímenes en un día. La crítica, en principio, estaba dirigida al actual gobernador radical Alfredo Cornejo. Sin embargo, la ministra recogió el guante y le respondió con un gráfico de barras con datos para refutar la afirmación de De Marchi.

“Un funcionario debe manejarse con los datos concretos del Ministerio de Seguridad de la Nación y no por sus pasiones políticas”, retrucó Bullrich. Se puede rastrear el origen de la pelea a la interna a gobernador de Juntos por el Cambio en Mendoza. Cambia Mendoza tuvo dos candidatos, Cornejo y Petri. Marchi integraba la coalición pero a último momento decidió romper Juntos y “jugar” por afuera y obtuvo un buen porcentaje de votos. La victoria de Cornejo se produjo en septiembre, a un mes de las elecciones generales, en las que Bullrich sería candidata presidencial por el Pro.

Bullrich viajó a Mendoza a celebrar el triunfo del dirigente radical sobre De Marchi en la general de septiembre de 2023. De Marchi había fundado La Unión Mendocina para las PASO de junio en la provincia y obtuvo en ese momento un 23,3 por ciento de los votos, contra un 29,79 del total de Cambia Mendoza. Petri, que perdió aquella interna contra Cornejo, terminó como compañero de fórmula de Bullrich. La elección mendocina fue una de las que festejó la actual ministra de Seguridad como candidata formal de Juntos, tras derrotar a Larreta en agosto.

Aquella pelea dejó heridos. Para empezar, De Marchi quiso usar el sello de Pro para la interna, pero Humberto Schiavoni, de la conducción nacional, se lo prohibió. De Marchi terminó con LLA y se sumó al gabinete como secretario de Relaciones Parlamentarias. Se anotó un poroto cuando en medio del inicio de la discusión por la movilidad jubilatoria consiguió que el diputado mendocino, y alfil suyo, se pasara formalmente al bloque de Oscar Zago. Lo llamaron el diputado número 40.

Las esquirlas de aquella batalla se ven todavía hoy. Bullrich arremetió contra De Marchi por las estadísticas y acompañó con el gráfico que indica que Mendoza se encuentra en el décimo lugar entre las provincias más inseguras. En los primeros cinco puestos se ubican Santa Fe (3,0) Neuquén (2,6), Buenos Aires (2,5), Chaco (2,4) y Salta (2,2). Le siguen Chubut (2,0), Misiones (1,9), Entre Ríos (1,8) y Santiago del Estero (1,8). En tanto, las provincias con menor tasa de este delito son Santa Cruz (0,5), La Pampa (0,5), La Rioja (0,7) y San Juan (0,7).

De Marchi, en tanto, se muestra leal a Milei. En las últimas horas, apoyó en público el presupuesto. “Por primera vez en muchas décadas, el presupuesto nacional dejó de ser un dibujo que cumplía una formalidad para recuperar su tarea ordenadora de la economía argentina. Presupuestar seriamente significa calcular los ingresos en base en variables reales, reducir y priorizar los gastos (porque el dinero no alcanza para todo) pagar deudas y no gastar un solo centavo que no tengas”, escribió.

En la misma línea, agregó: “La presencia del presidente Javier Milei en el Congreso hoy es un hito histórico que marca un antes y un después en las cuentas de la Nación. El gasto público debe bajar a 25 puntos del PBI. La Nación ha hecho su parte, ahora es necesario que las Provincias cumplan con la suya. Deben bajar aún 60.000 millones de dólares entre todas. El Estado es uno solo y todos deben actuar con responsabilidad”. Por último, indicó que un presupuesto público sin déficit es el punto de partida para que el sector privado crezca, genere empleo y desarrollo. “El presupuesto 2025 tiene la valentía de decir la verdad y es una forma de respetar a los argentinos. Tan elemental como revolucionario. O tomamos la decisión de cambiar la historia o seguiremos sometidos a una pobreza cada vez más ultrajante”, concluyó.

