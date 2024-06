Patricia Bullrich cuestionó al juez que ordenó repartir los alimentos que estaban almacenados

Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó hoy la decisión del juez Sebastián Casanello de ordenarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, repartir alimentos que se encontraban almacenados en depósitos del Estado.

“A mí nadie me explica qué pasó. A la Policía Federal y a Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y no había un solo alimento vencido. Fue una ofensiva de los falsos movimientos sociales. Y en el medio la Justicia se metió a hacer de almacenero, en decidir cómo se reparten los alimentos. ¿Qué sabe el juez cómo se reparten los alimentos?”, se preguntó en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Nos hicieron salir de urgencia y uno se puede equivocar, no se hacen las cosas así. Ese juez procesó la semana anterior a una cantidad de gerentes de la pobreza que durante 20 años se robaron los alimentos. Hizo una de cal y una de arena. ¿El juez hace política con los alimentos? No entiendo. Acá los únicos que están contra la pared son los movimientos que hace 20 años se venían llevando la plata. Ahora apareció la Catedral con una mesa de comida y el juez a repartir la comida. Aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza. El hambre empezó el 10 de diciembre (irónica). Estoy furiosa. No hay que hacer seguidismo de esto”, señaló la ministra.

Respecto a la votación de la Ley Bases, que se tratará este miércoles en el Senado, Bullrich afirmó: “La Ley Bases es necesaria, porque es un país que no te brindó siempre seguridad jurídica. Eso es lo que se está pidiendo con esta ley. Cuando todo esto esté en marcha, vendrá la baja de impuestos. A todo gobierno le han dado algún instrumento para gobernar”.

La ministra también se refirió los sectores de Juntos por el Cambio que no apoyan al Gobierno: “Nuestro votante se pronunció claramente, en las PASO y cuando salimos terceros. Nosotros estábamos envejecidos. La gente hoy está en el mismo lugar, está cruzando los dedos, comíéndose las uñas cuando ve que un montón de gente pone palos en la rueda. El votante de JxC quiere que el Gobierno siga su camino”.

