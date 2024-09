Patricia Bullrich cuestionó el voto de los senadores de Pro sobre jubilaciones y le hizo un reclamo a Macri: “Había que trabajarlo antes”

Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el domingo por la noche a los senadores de Pro por haber votado a favor de la ley de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición y le recriminó al expresidente Mauricio Macri que debería haber ordenado el voto de los representantes del partido en la Cámara alta, luego de mostrarse a favor de que el Poder Ejecutivo vete lo aprobado por el Poder Legislativo: “ Había que trabajar eso un paso antes” .

Hace poco más de una semana, la oposición consiguió aprobar en ambas cámaras del Congreso una nueva ley jubilatoria distinta a la decretada meses antes por el Ejecutivo. En la votación, solo La Libertad Avanza (LLA) se opuso, y a las pocas horas el presidente Javier Milei adelantó que la vetaría por atentar contra el plan económico del Gobierno. El titular de Pro, Macri, publicó un tuit diferenciándose de lo votado por los senadores de ese partido y apoyó el veto.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich

“Está bien lo que dice, pero lo que hay que hacer es orientar a los senadores de Pro para que voten en consecuencia con esos principios”, expresó Bullrich en diálogo con TN, sobre lo expresado por el expresidente. “ Llegar al veto es poner al Gobierno en una situación difícil ”, reclamó la funcionaria.

Pese a ello, la ministra de Seguridad consideró que la relación entre ambos “está bien” y hasta reveló que hace poco tiempo se reunieron. Sin embargo, la extitular de Pro deslizó críticas en torno al posicionamiento del partido en las últimas semanas, pero remarcó que si se acercaran a trabajar los proyectos del Gobierno estarían “bien ubicados”.

“Se está ordenando, y a nosotros nos viene bien ese orden porque hubo bastante ruido. No nos importaría mucho si ese ruido no afectara la economía del país. Si fuera solo un juego político, nada más, que se diviertan, pero el ruido atenta contra el tiempo; si no hubiera habido tanto ruido, estaríamos un par de meses más adelantados en la recuperación de la Argentina”, analizó.

Fondos para la SIDE

En otro tramo de la entrevista, Bullrich fue consultada respecto a la quita del aumento de los recursos destinados para la SIDE que votó el Congreso. Bullrich consideró que los temas de inteligencia no deben hablarse en público, y que esto debió dirimirse en privado en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Palacio Legislativo.

“No se puede hablar en público de la inteligencia del país. No puedo explicar públicamente lo que necesito, solo en términos generales. No los detalles concretos, como la tecnología que se necesita para combatir el delito y proteger al país del terrorismo, que es la principal función de la SIDE, como la nuestra la inteligencia criminal”, esgrimió la funcionaria nacional.

Votación sesión especial de Diputados el 21 de agosto de 2024. La oposición rechazó en Diputados el DNU que aumentó los fondos reservados de la SIDE

“Primero deberían habernos llamado a la comisión bicameral de inteligencia. Si no se sentían satisfechos, ahí tenían derecho a decir que no nos daban la plata. No se puede hacer públicamente; es secreto, es un delito hablar de las operaciones o de lo que se necesita. Fue una decisión política anular el decreto. ¿La historia de los servicios de inteligencia argentina es una cloaca, y ¿qué? Entonces están decididos a que siga siendo una cloaca? Yo dije que iba, y les explicaba todo lo que hacemos2, aseguró la funcionaria.

Asimismo, reclamó: “El Ministerio de Seguridad tiene hasta ahora 2 millones de pesos para seguridad. ¿Les parece suficiente dinero para combatir a bandas que están operando en la Argentina desde hace años?”.

Postulación de Lijo y relación con Villarruel

Por otro lado, Bullrich habló sobre la postulación de Lijo que sería tratada en los próximos días en la Cámara de Senadores. La funcionaria evitó dar su opinión sobre el juez federal pero sí insistió en la necesidad de formar consensos con el resto de senadores para que se apruebe el pliego del Gobierno.

“Sí o sí se necesitan dos tercios: una parte de los que apoyan y otra del kirchnerismo. Eso nos obliga a buscar consensos. Lo que necesita dos tercios en la Argentina no se puede votar sin acuerdo. Significa, sí o sí, un consenso. Necesitás acordar con los senadores de partidos opuestos. Hay un acuerdo que se puede alcanzar, y se está trabajando en la búsqueda de esos consensos”, analizó la expresidenta de Pro.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Asimismo, consultada sobre las definiciones en contra de Lijo emitidas por la vicepresidenta Villarruel, Bullrich minimizó los rumores de una interna en la cúpula del Poder Ejecutivo, pero sí analizó que es necesario priorizar una agenda en común.

“He tenido una relación razonable cada vez que hablé con ella, pero me parece importante que todos los miembros del gobierno, y especialmente la fórmula, tengamos una misma dirección hacia dónde vamos. Eso es un diálogo que tiene que tener el presidente con la vicepresidenta y especificar cuáles son las razones por las que fueron elegidos esos temas. Hoy la agenda de la Argentina es una agenda basada en la economía, la seguridad y la posibilidad de que los argentinos vivan de otra manera”, explicó.

