Patricia Bullrich defendió el plan de bajar la edad de imputabilidad con un mensaje al Papa: “Estoy dispuesta a ir a explicarle sobre jóvenes que matan”

MENDOZA.- En medio del crecimiento del delito en manos de menores de edad, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió el plan oficial de bajar a 13 años la imputabilidad, a contramano de la posición del papa Francisco. Por eso, decidió enviarle un fuerte mensaje al Sumo Pontífice, con el deseo de hacerlo personalmente. “Estoy dispuesta a ir a explicarle, la Argentina no puede seguir con jóvenes que matan y que al otro día se vuelven a su casa como si nada hubieran hecho”, arremetió la funcionaria en su visita a Mendoza, para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Asimismo, se refirió a la controversia por la reaparición de Mario Firmenich, ex líder de Montoneros, quien reivindicó el accionar de la guerrilla y convocó a los jóvenes militantes tras los reclamos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En este sentido, Bullrich tomó distancia de la polémica figura de los años oscuros del país. “Es un punto de vuelta al pasado y una amenaza que la Argentina democrática no puede dejar pasar”, sostuvo la titular de Seguridad, en declaraciones a Radio Mitre Mendoza, previo a su exposición en el encuentro, donde anunció la creación de un comando unificado de seguridad productiva para que no esté amenazada por bloqueos.

En la Argentina de la libertad no se permite bloquear empresas.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 6, 2024

En tanto, Bullrich dejó su posición sobre la controversia que genera el uso de dinero público para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Nosotros necesitamos los fondos reservados porque la Argentina necesita protegerse”, sostuvo.

La preocupante situación de la delincuencia juvenil en el país motivó a la ex presidenta del PRO a profundizar en la propuesta del Gobierno nacional para revertir la grave tendencia, poniendo en el centro de la escena la postura contraria que evidenció días atrás el jefe de la Iglesia Católica, quien sostiene que la “educación” y la “reinserción” deben ser los elementos gravitantes en cualquier reforma penal; no la edad. Sin embargo, Bullrich insiste con la controversial iniciativa y busca aclarar sus alcances. “El régimen penal juvenil tiene una escala, el único delito que va a la cárcel es el delito de homicidio, los demás tienen un tratamiento que ayudan a los jóvenes a salir del delito. Es un proyecto muy bueno que todos los países lo tienen, porque acá tenemos la discrecionalidad total y absoluta y tenemos todavía una ley viejísima que tenía una mirada de patronato sobre los jóvenes y necesitamos un régimen claro que sea estricto contra los que violen la ley pero que también sea una mano tendida a aquellos jóvenes que cometen su primer delito para que no sigan en la carrera de la delincuencia”, completó la titular de Seguridad.

Asimismo, en su paso por Mendoza, la ministra se refirió a las dos situaciones que han llamado la atención en las últimas horas: la aparición de Firmenich y el ataque con explosivos contra Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina. “Lo primero me provoca un punto de vuelta al pasado y amenaza que la Argentina democrática no puede dejar de pasar. Así como estamos hablando de bloqueo hay que bloquear esa posibilidad que alguien como Firmenich venga a poner condiciones a la democracia argentina”, sostuvo Bullrich. En cuanto a Pino, dijo que el Ejecutivo nacional está abocado en el tema, ayudando a la policía de la Ciudad que es la que lidera la investigación hacia el esclarecimiento. “Nuestra responsabilidad es analizar qué tipo de terroristas son los que han colocado este artefacto, quiénes pueden llegar a realizar este amedrentamiento. Si bien la bomba era de estruendo tenía algunos componentes pero son cosas peligrosas y pueden terminar asesinando a una persona. Además lo que significa recibir un paquete de bomba. Estamos en esa tarea. En el análisis de los grupos terroristas que pueden haber tomado estas definiciones”, señaló.

Por último, Bullrich se refirió a la discusión legislativa por el decreto que autoriza a usar fondos de la SIDE, el cual ya fue rechazado por Diputados, y que podría seguir el mismo camino en el Senado la próxima semana. Así, bajo el contexto del atentado a Pino, que ya generó algunas suspicacias en la oposición, la ministra buscó argumentar aún más la necesidad de contar con la aprobación. “No quisiera jugar sucio, nosotros necesitamos los fondos reservados porque la Argentina necesita protegerse; es muy importante la tecnología que tenemos que comprar y esa tecnología no puede ser conocida por delincuentes, si uno hace una compra que sale de una licitación van a saber que tecnología tenemos, cómo se usa. Entonces ese es el sentido de este decreto de fondos reservados, por eso voltearlo atenta contra la seguridad nacional”, indicó la ministra, y cerró: “No voy a decir si esto hubiera pasado o no, seguramente en los procesos de compra y demás se hubieran determinado que hoy si esto pasaba, unos días después no hubiéramos tenido todavía lo que el país necesita pero sí la conciencia, llamar a la consciencia de la importancia que la Argentina tiene de defenderse permanentemente y estar modernizadas y tener instrumentos para combatir la delincuencia organizada”.