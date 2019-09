La ministra se quejó de la movilizaciones de las organizaciones sociales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 12:13

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló en una entrevista televisiva sobre las manifestaciones de las distintas organizaciones sociales en diferentes puntos del país, definió a las movilizaciones como una provocación y afirmó que se trata de situaciones armadas para "llevar al país a una situación extrema".

En declaraciones al programa Ya somos grandes, la ministra opinó sobre los movimientos sociales que en los últimos días marcharon en diferentes puntos del país. " Esta situación social está construida y armada por quienes quieren llevarnos a una situación extrema. Siempre he tenido una política muy estricta para mantener el orden público", manifestó la ministra.

Luego, Bullrich opinó sobre la necesidad de mostrar prudencia en un contexto previo a un proceso eleccionario. "Si sentimos que hay una manifestación que tiene como objetivo generar una chispa para hacer explotar una situación, donde el día de mañana quieran generar una situación social de descontrol en todo el país, vamos a ser prudentes. Queremos llegar a una elección donde no haya desmadre social armado, ni haya una situación de desmadre del dólar como lo está llevando nuestro ministro de Economía. A mí me toca en este momento la misma heterodoxia que le toca al ministro Lacunza", sostuvo.

Bullrich también se refirió a la motivación política de las movilizaciones y descartó que desde su cartera respondan a lo que considera una provocación hacia el Gobierno. "Así como dijimos vamos a controlar que cada argentino compre determinada cantidad de dólares, yo digo: si a mí me montan una provocación, no esperen que entre como un borrego estúpido a esa provocación. No vamos a aceptar ningún tipo de provocación en ningún aspecto. Si me quieren provocar, no me van a agarrar", señaló tajante.

Además, la ministra se quejó de que los líderes de las agrupaciones sociales hayan roto el acuerdo con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. "Yo creo en el orden, pero no soy estúpida, a mí no me van a agarrar en una situación en la que hay sectores que quieren provocar que el Gobierno pise el palito. El Frente de Todos, porque logramos estabilidad en el dólar, larga la pata social. Ellos también le pueden hablar a Juan Grabois, que hace una semana se sentó con Stanley y pactaron no más manifestaciones hasta las elecciones. Entonces ¿qué podemos pensar nosotros, por qué salen a la calle?", se preguntó la ministra.