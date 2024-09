Patricia Bullrich destacó el acto de Javier Milei en el Parque Lezama

Escuchar

Luego de que el presidente Javier Milei encabezara este sábado el lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) como partido nacional en un acto en Parque Lezama, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la asistencia “multitudinaria” de seguidores, justificó el uso de los micros para llevar gente y resaltó su apoyo al Gobierno.

“Vi un acto multitudinario con mucha gente joven, en donde hubo una reivindicación del camino que recorrió Javier Milei sin tener un partido. Hizo una reconstrucción de ese camino lleno de sinsabores y de un logro impresionante, es primera vez que un presidente llega sin partido y sin fuerza política que lo acompañe”, remarcó.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria se refirió al supuesto uso de micros para transportar a los militantes que fue duramente criticado. “Yo no vi los micros, yo vi una masa de gente impresionante, convencida y compenetrada de todo el país”, indicó y justificó: “Es un partido que se está organizando, pero todos los partidos llevan micros a los actos de gente que vive en el fondo de Moreno o de La Matanza. El tema es si vos arriás a la gente pagándoles o metiéndoles un chori, o si es gente convencida: yo vi gente convencida ”.

Milei durante el acto de lanzamiento de LLA en Parque Lezama. Santiago Filipuzzi

“Hay un fenómeno de mezcla social en lo que convoca Milei, mucha gente que no es de una base social de Pro, jóvenes, sectores más bajos y cuentapropistas…”, analizó y marcó: “La consigna que más se escuchaba era ‘basta de usar la nuestra, de sacarnos impuestos, de vivir del Estado’. Esa manera de plantear las cosas le entra a un chico que trabaja con una moto, a un albañil que tiene tres trabajadores a su cargo y a toda una economía informal de la que la Argentina necesita salir. Es un público distinto y eso es una virtud; no tener el público dividido socialmente en que solo los más acomodados son los que te votan, sino todos los sectores sociales”.

Y añadió: “No creo que ayer nadie haya sido arriado, sino que había una gran necesidad de juntarse. La gente quiere pertenecer, toda esa gente se quiere mostrar”.

Además, Bullrich destacó varios “logros del Gobierno” con los que desde su partido (Pro) siempre estuvieron alineados, como el camino del achicamiento del Estado, el déficit cero y las políticas de shock. “Probamos el gradualismo y falló. Es lo que estamos haciendo, el compromiso con la verdad, con la promesa y con la realidad van de la mano y es algo inédito en la Argentina que tenía una perspectiva de la mentira como un arma tantas veces usada. Hay que tener fuerza porque los que quieren el fracaso son muchos y los acostumbrados a vivir del Estado también son muchos”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista, la ministra de Seguridad se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri y se diferenció en la forma de “pararse frente a la realidad”. “Uno puede pararse y decir ‘tengo un paredón difícil de atravesar y quiero atravesarlo porque necesito un presupuesto con déficit cero’, entonces, si tengo que vetar cosas que van en contra, lo voy a hacer. No hay que titubear, porque eso te lleva a quedarte en la mitad del río y así te hundís”, indicó y postuló: “Es un tema de cómo encaramos la gestión: con una convicción profunda y a cada cosa la llevamos hasta el final. Estamos convencidos de que el tiempo de despegue va a venir más rápido. Todos estamos de acuerdo con que haya universidades, pero si tomo la regla de que no haya déficit y le voy a aumentar a las universidades, ¿a quién le saco? El tema es que muchos, frente a la reacción de determinados sectores, en vez de decir ‘esta es la regla que nos va a llevar hacia adelante’, lo que hacen es sentir miedo. El miedo es lo peor que te puede pasar en la política”.

El Presidente junto a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina. Santiago Filipuzzi

En cuanto a las posibilidades de afiliarse a LLA y a ser candidata para las elecciones del año entrante, Bullrich aseguró que, por el momento, no evalúa la posibilidad de concretar ninguna de las dos. “Mi sintonía con LLA no es un tema personal solamente, es de un electorado que decidió terminar con el kirchnerismo de muchos años de tal manera que no vuelvan más. Es el compromiso que yo tomé con 6.200.000 ciudadanos que nos acompañaron a los que teníamos esta misma mirada”, consideró.

“Cuando uno se juega por un gobierno tiene que jugarse, pero eso no significa no hablar o tener una capacidad de poder discernir sobre las cosas o discutirlas con el Gobierno, yo discuto permanentemente lo que no me parece. No estoy pensando en afiliaciones, estoy pensando en los millones de argentinos que nos dieron el compromiso”, ratificó.

En tanto, expresó que no le “interesa” ser candidata el año que viene, porque tiene “responsabilidades ejecutivas que son superiores a las legislativas”. “Desde la banca podés ayudar al votar una ley pero no podés ayudar impidiendo los piquetes. Lo importante es trabajar siempre a fondo en lo que te toca y no estar pensando en un paso distinto, menos en mi caso un paso legislativo”, subrayó.

LA NACION