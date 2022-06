Patricia Bullrich dijo que las propuestas de Carlos Melconian son “incompatibles” con las de Cristina Kirchner

Después del encuentro entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y Carlos Melconian, la titular de Pro, Patricia Bullrich, cercana al economista -que participó en el diseño de su plan de gobierno por si llega a la Casa Rosada en 2023-, pero ferviente crítica del kirchnerismo, dijo que las propuestas del expresidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos son “incompatibles” con las de la antes mandataria.

“Me contó Melconian que la Fundación Mediterránea hizo una campaña institucional de envío de cartas a distintas autoridades para entrevistarse con ellas y Cristina contestó. Entonces, frente a esta decisión de la Fundación Mediterránea de estar por encima de una determinada fuerza política, se hizo realidad”, sostuvo Bullrich en relación con el think tank que comanda el economista. Así, se expresó en la misma línea que él, quien el fin de semana explicó que todo se trató de un encuentro “institucional”.

“Hoy Cristina está intentando buscar salidas, pero las cosas que le puede decir Melconian son muy incompatibles a lo que ella quiere hacer. Lo que quiere hacer es lo que van a anunciar estos días, es incompatible con una salida como la que necesita la Argentina”, expresó en TN la exministra de Seguridad macrista, que se quejó por el mayor control sobre las importaciones que anunciarán hoy desde el gobierno nacional.

Convencida de que la vicepresidenta “se está poniendo en el centro de la escena con el objetivo de alinear a todo el peronismo y al kirchnerismo detrás de ella”, Bullrich dijo también que Cristina Kirchner intenta dejarlo al presidente Alberto Fernández en un “no lugar”.

“Todos saben que Alberto Fernández no va a ser reelecto, que no tiene condiciones, posibilidades, no tiene fuerza política. Y la fuerza política está con Cristina Fernández de Kirchner”, planteó la titular de Pro, que agregó: “Hoy el núcleo duro lo representa Cristina Fernández de Kirchner y ninguno más, cualquier otro candidato no tiene incidencia electoral. La política defensiva puede llevar a que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata”.

Su propuesta para contrarrestar los piquetes

Segura de que son necesarios “cambios de fondo” para aplicar en la Argentina, y en medio del debate sobre qué hacer con los planes sociales, la exministra de Seguridad reveló el primer proyecto de ley que enviaría al Congreso para contrarrestar los piquetes, en caso de llegar al Ejecutivo el año próximo. “¿Por qué no planteamos el 10 de diciembre de 2023, como una ley, que ningún chico pueda ir a un piquete y sale por unanimidad?”, propuso.

“Cuando llevan a los chicos al piquete, ese chico pierde un día de clases. ¿Podemos darnos el lujo de que lo pierda? ¿No sería una ley por unanimidad la prohibición de que haya menores de edad?”, se preguntó y dijo, a su vez, que se “anima” a discutir ese tema con Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, dos referentes sociales de la cúpula del Movimiento Evita con cargos en el Gobierno.

A principios de mes, Bullrich reunió a los equipos técnicos que elaboran las propuestas para su posible candidatura presidencial en 2023, con la presencia de Macri Pablo Añeli

“Solo 5% de la población que hoy tiene subsidios alguna vez fue a un piquete, es un elenco estable, son siempre los mismos. Basta de chicos en los piquetes, debería ser un acuerdo nacional”, planteó Bullrich, que incluso advirtió: “Si tengo en frente a quienes te quieren tomar la calle, como la toman todos los días, haremos lo que hay que hacer para que de una vez por todas la Argentina viva como una comunidad civilizada donde no estés todos los días teniendo que pedir permiso porque el centro esta cortado”.

Bajo idéntica postura a la que se manifestó en otras oportunidades, la conductora de Pro dijo que los planes sociales deben “desaparecer” a los seis meses de que se inicie la próxima gestión y que debería aplicarse un seguro de desempleo para aquellos que no tengan trabajo, por un tiempo determinado. Además, Bullrich siguió en su idea de volver a lanzar un servicio cívico voluntario, como hizo cuando era ministra, dirigido a la capacitación y formación de jóvenes.

“La Argentina tenía dos categorías: activos y pasivos. Ahora tenemos una tercera categoría: los inactivos”, indicó Bullrich, que siguió: “No puede ser un país que quiera ser productivo y tenga inactivos, que están afuera de todos. Una persona inactiva es lo peor que te puede pasar, el ni-ni: no estudio, ni trabajo, me quedo todo el día paralizado, no hago nada”.

Entonces, consideró: “Hay que salir rápido, si no después vas a tener cuatro años de planes sociales. El primer día le tenés que decir a la persona: ‘Vos tenés que presentarte tal día, a tal hora, y tenés que tener una actividad concreta”.