Patricia Bullrich dijo que LLA ya absorbió a los votantes de Pro, que en la campaña 2025 trabajará para el Gobierno y le hizo un reproche a Macri

Escuchar

La ruptura entre el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ahonda. Ahora la funcionaria nacional dijo en declaraciones que trascendieron este martes que La Libertad Avanza (LLA) ya absorbió a Pro y que trabajará para el Gobierno en la campaña 2025, cuando el ala macrista de Pro critica su nivel de acercamiento a Javier Milei y reclama no perder la identidad partidaria.

Bullrich incluso comparó al actual presidente con el ex y le hizo un reproche a Macri por apartarla de la conducción de las fuerzas cuando se desató la violencia en el Congreso mientras se trataba la reforma previsional en 2017. Dijo que eso no se lo olvida.

“Yo soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión ”, aseveró Bullrich en EDA TV, el canal del militante derechista español Javier Negre, un férreo crítico de la administración de Pedro Sánchez y que está de paso por la Argentina, cercano a la Casa Rosada.

Dijo también que el camino que elija Macri “depende de él” y planteó: “Mi compromiso no es mío personal, yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Javier Milei así que tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”.

Fue entonces que le consultaron si hay posibilidades de que LLA “absorba” a Pro y a todos sus votantes. “Ya están. Porque yo soy parte de Pro y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando”, sentenció Bullrich, luego de quedar afuera de la estructura partidaria de la fuerza que nació en la Capital, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

Luego de que en territorio bonaerense Macri hiciera una avanzada con el diputado nacional Cristian Ritondo, que agarró la conducción local, los integrantes de la asamblea de Pro motivados por el expresidente ungieron a Martín Yeza como titular de ese órgano, encargado de las alianzas, que según un acuerdo previo quedaría en manos de Bullrich.

Pues esto que cuenta @PatoBullrich sobre @mauriciomacri y @JMilei deja muchas cosas claras sobre de qué lado está la ministra…Son palabras valientes que van a generar mucha controversia en el @proargentina. Bullrich lo tiene claro. pic.twitter.com/FZdbi3e1XB — Javier Negre (@javiernegre10) July 16, 2024

En su análisis sobre la distribución de fuerzas políticas, Bullrich además enfatizó en que Pro no se puede mostrar como oposición a la Casa Rosada, una postura que muestra el ala macrista del partido. “Nosotros tomamos una decisión y yo como perteneciente al Pro tomé una decisión, como candidata a presidenta de Pro, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de [Sergio] Massa. Eso es lo que importa”, destacó.

Y siempre en esa línea siguió: “No tengo ni mejor ni peor relación con Mauricio Macri de la que tenía antes; lo que no me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río . Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando. Para mí cuando uno se juega por un proyecto hay que jugarse el todo por el todo. Fue un gran debate en la Argentina que yo lo llevé en la campaña. Shock. La Argentina necesita un shock y con Javier lo estamos haciendo”.

En tanto, la funcionaria nacional también comparó a Milei con Macri. “La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, que le agradezco haberme elegido ministra de Seguridad, Milei va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije ‘voy contra los piquetes’ y ‘vamos’. Nunca me dijo ‘ojo, tené cuidado’”, remarcó.

Fue entonces que planteó que el día en que el macrismo intentó avanzar en el Congreso con la reforma previsional a ella le quitaron el control de las fuerzas en el exterior del Palacio Legislativo. “Fue la ciudad de Buenos Aires la que hizo el operativo. Decían que yo iba a estar demasiado estricta y me lo sacaron. Y yo a eso no me lo olvido”, indicó.

Noticia en desarrollo

LA NACION