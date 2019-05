La ministra recordó las amenazas que sufrió cuando encabezaba la cartera de Trabajo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019 • 22:20

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , cuestionó duramente al sindicalismo, y los tildó de "ultramillonarios". Para explicar su postura, recordó las amenazas que sufrió cuando encabezaba la cartera de Trabajo: "Cuando pedí las declaraciones juradas de bienes [de los sindicalistas], casi me matan. Fue uno de los días más violentos que viví en mi vida".

En diálogo con La Cornisa, agregó: "Me rodearon y me dijeron: 'Si no sacás esta, te matamos, te vamos a hacer mierda, te vamos a inventar causas en la Side'. Me dijeron de todo, y hasta el día de hoy nunca las presentaron".

En relación al paro, la funcionaria sentenció que por "la teoría del daño", ellos deberían hacerse cargo de las consecuencias que se generaron por la protesta, lo que equivaldría a $23 millones. Entonces, señaló: "El cambio cultural es que no se deje las cosas impunes". Para ella, los principales perjudicados con estas medidas de fuerza son los trabajadores y la sociedad en general, aunque expresó: "El paro fue un parito, en el interior no se sintió".

Más adelante en la entrevista, la ministra dijo: "Nos sentimos amenazados desde el primer día". Tal como manifestó, el Gobierno busca "generar previsibilidad para que no se generen situaciones de descontrol o de dominio de los mercados". Así, explicó que la cercanía que están planteando con parte de la oposición no es "ni un cogobierno ni una alianza electoral", sino que es consecuencia del hecho de que están "sufriendo con la elección, que genera incertidumbre".