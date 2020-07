En diálogo con Luis Novaresio, la exministra de Seguridad se mostró furiosa por el caso de Jorge Ríos, el jubilado que mató al ladrón en Quilmes: "Es el mundo del revés" Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Senado

La titular del PRO, Patricia Bullrich, insistió en su defensa a Jorge Ríos, el herrero jubilado de Quilmes que mató a uno de los delincuentes que ingresó a su casa a robar. En conversación con el periodista Luis Novaresio, la exministra de Seguridad manifestó su enojo por el accionar de la Justicia y expresó: "Es la filosofía del mundo del revés".

Al compartir su opinión sobre el caso, Bullrich sostuvo: "Jorge es una persona que vivía sola, que le entraron tres veces en la misma noche y lo golpearon e intentaron matar. En estos casos, el victimario termina siendo la víctima. Jorge se defendió, estaba adentro de su casa. Es una legítima defensa total. Que lo procesen, que esté preso, que lo amenacen, que nuevamente volvamos a esa filosofía de 'algo habrá hecho', me parece que es el mundo del revés".

"Hay que estar al lado de Jorge, cerca de esa familia y lograr que la Justicia comprenda los actos y las circunstancias. Entraron tres veces en la misma noche a la misma casa y una persona que está en esas circunstancias está convencida de que la van a matar, se defendió", reiteró. "No es una persona que salió a robar, que estaba en la calle haciendo cualquier cosa. Era una persona que estaba durmiendo en su casa".

"Realmente yo creo que la Argentina tiene que encontrar el punto de la Justicia. Cuando una persona es agredida, robada, está en su domicilio, tiene todo el derecho a defenderse de las agresiones y de la posible muerte", sentenció la exministra. "Esto es lo que tenemos que cambiar en la Argentina. Nosotros durante cuatro años lo dijimos, lo hicimos y lo defendimos. Ahora no se puede volver atrás, la gente no vuelve atrás: si no la protege el Estado, ¿quién la protege? Se protege sola, no hay otra".

Consultada por Romina Manguelsobre la reforma judicial y el nombramiento de jueces, Bullrich concluyó: "Los jueces tienen que ser jueces de la ley y no de su ideología".

Jorge Ríos, de 71 años, fue sorprendido por seis delincuentes que entraron a robarle mientras dormía. Se defendió del asalto con un arma de su propiedad, salió en busca de los delincuentes y, a media cuadra de su vivienda, en Quilmes Oeste, disparó a uno de sus atacantes, Franco Martín Moreyra (26), quien falleció. Posteriormente, Ríos fue acusado de homicidio simple.