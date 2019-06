Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 00:11

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , habló de los afiches que aparecieron la semana pasada con los que se pretendió amenazarla. "Son cosas que se esperan por el nivel de agresión que el kirchnerismo ha construido en la política argentina", explicó en diálogo con La Cornisa. Y contó: "No sé si habrán sido ellos, narcotraficantes o quienes pero la verdad es que a mi no me molesta por mi sino que me molesta que lo vea mi familia. Me duele un poco porque se asustan y lo miran desde otro lugar".

Durante la entrevista, Luis Majul le preguntó que haría si le ofrecen ser candidata a vicepresidenta. "No me lo van a ofrecer", respondió ella, y se mostró convencida de que Cambiemos triunfará en los comicios. Así, sostuvo que el oficialismo tiene "una relación objetiva con los gobernadores" que estarán "institucionalmente bien" si ellos ganan pero que, si gana el kirchnerismo, aquellos que no se alinean con Cristina vivirán "a pan y agua".

Sumado a esto, criticó los cambios en la postura de Alberto Fernández quien en 2015 exigía que se vaya a fondo en ciertas investigaciones y hoy sostiene que Cristina es una perseguida política. "Que [Alberto] Fernández se conteste con [Alberto] Fernández", lanzó. Y agregó: "Lo que plantea ahora es un acomodamiento rápido a la lógica kirchnerista, de la que el también había formado parte. Recordemos que estuvo durante muchos años en el poder kirchnerista, de golpe se convirtió en un demócrata y ahora volvió a ser kirchnerista".

En línea con esto, opinó que la esencia de Fernández gira en torno al concepto de que "a la Justicia se la maneja y se la acomoda al poder". Para ella, el mensaje que envía el compañero de fórmula de Cristina es "una amenaza" a la Justicia: "De alguna manera es 'acomódense ahora porque después, si ganamos las elecciones, va a ser tarde'".

Además, apuntó contra los Moyano y dijo: "No dejamos, en ningún momento, que hagan lo que quieren hacer". En línea con esto, contó que el 29 de mayo hubo más de 100 amenazas a comercios, supermercados y estaciones de servicio por el paro general. Para ella, los paros "son una herramienta absolutamente política" que "no generan beneficio para nadie" y dañan la política económica del país. "Es un sindicalismo 'trabador': traba todo", explicó.