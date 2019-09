La ministra de Seguridad se refirió a los líderes de los movimientos sociales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019 • 12:38

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó hoy contra los dirigentes de movimientos sociales por tener "una cultura de la pobreza como algo positivo" y afirmó que "no hay una estrategia clara para que la gente salga de la pobreza". "Tienen una mirada poco proclive a un cambio. Piensan la pobreza de una mirada simple", dijo.

En diálogo con radio Mitre, a un día de la primera marcha del "Sí se puede" impulsada por el presidente Mauricio Macri, la funcionaria indicó además que aquellos que lideran los movimientos son políticos y no simples manifestantes: "No vamos a pensar que son Margarita Barrientos".

En este sentido mencionó a los líderes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois, a los que tildó de ser " políticos reconvertidos en dirigentes sociales para tener una base política propia". " No son vulnerables", añadió.

Aunque aseguró no estar "enojada" con las agrupaciones, manifestó que "en la Argentina hay un problema de pobreza que debe ser solucionada con una lógica de salida de la pobreza, no de estancamiento". "En los barrios, (los movimientos sociales) no logran dar herramientas distintas", indicó. "No hay una estrategia clara de los movimientos sociales de que la gente salga de la pobreza".

Por otra parte, hizo referencia a las dificultades que, como Gobierno, enfrentaron "desde el primer día" al quedar "en un lugar muy difícil con marchas y oposición" a pesar de ser "una coalición política que cree en el diálogo como ninguna".

"Hemos tenido poca posibilidad de diálogo en estos años, sobre todo en temas de carácter económico", objetó la ministra, para quien "una política de diálogo se da cuando hay que encarar políticas económicas difíciles también", de acuerdo a lo publicado por la agencia Télam.

Bullrich también se refirió a los comicios generales del 27 de octubre y afirmó que el oficialismo mostrará una propuesta de cara a un segundo mandato vinculada con la clase media. "Nuestro foco es la clase media, la productividad y la competitividad de la economía. Una economía que permita a las empresas familiares crecer", aseguró.

Consultada por el índice de pobreza del primer semestre de 2019 que informará mañana el Indec, aseguró que el dato responderá a que "en la Argentina hay un 30 por ciento de pobreza estructural que sube y baja de acuerdo al precio del dólar". "Hemos asumido perfectamente nuestra realidad. Lo que tenemos que hacer es reconstruir la moneda y la productividad", dijo Bullrich.

Por último, la ministra habló sobre su futuro tras las presidenciales en caso de que Cambiemos no obtenga el triunfo e indicó que nunca pensó en irse del país y que tiene una filosofía que la impulsa a pensar en el presente. "Cuando uno está en un lugar, tiene que poner el esfuerzo ahí. No pensar en un paso siguiente. Prefiero quedarme en estos 30 días y luego veremos. Quizá si vamos al ballotage, tenemos más campaña. No nos damos por vencidos ni aun vencidos".