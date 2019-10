Fuente: Archivo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en el programa Terapia de Noticias, de LN+, y se refirió a la reciente aparición de seis de los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno. Para la titular de la cartera de Seguridad, la aparición de los originales es sumamente positiva. Además, se refirió a cómo puede influir sobre la Justicia el cambio de signo político y expresó que, si el Frente de Todos gana las elecciones, cree posible que la expresidenta Cristina Kirchner termine siendo indultada.

Sobre la causa de los cuadernos, dijo: "Es una causa que está muy avanzada, donde ha habido una cantidad impresionante de procesados, arrepentidos, que había avanzado ya hasta el punto de ir a juicio oral con lo cual lo que hace esta aparición de los cuadernos es verificar, darle mucha más veracidad".

Bullrich señaló que líderes de la oposición como la expresidenta se referían a la causa como "la de las fotocopias" y, en ese sentido, expresó: "Si las fotocopias se transforman en cuadernos entonces sus propios dichos la cotejan contra la realidad. Me parece que puede ser una prueba muy importante para este momento del juicio oral donde hay tantas personas que han hablado sobre lo que sucedió en torno a la obra pública, a las coimas, a un modelo de extracción de dinero público con una prueba más contundente que una fotocopia".

Recientemente, tanto el exministro de Energía Juan José Aranguren como la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a indagatoria. En el programa, le consultaron a la ministra si observa un cambio de aire en Comodoro Py de acuerdo al clima político. "Siempre se habla de que en la Argentina hay una Justicia politizada o que se mueve con los vientos electorales. En primer lugar las elecciones todavía no sucedieron; en segundo lugar, sería muy negativo para la Argentina que eso pase así que esperamos que no haya una Justicia politizada que responda a tiempos electorales y no a la verdad. Esperamos que no haya un toma y daca", expresó.

"No quiero hacer un análisis apresurado de si ya han cambiado los vientos o no y si, en consecuencia, han salido determinadas personas en libertad. Hay otros cumpliendo condena, hay muchos presos, hay muchas causas abiertas y otras que han tenido ya elevación a juicio oral así que me parece que ese proceso no se puede frenar", agregó.

Fue entonces cuando señaló qué herramienta sería capaz de frenar un proceso judicial: "La única manera de frenarlo es un indulto, que en el caso por supuesto de ganar nosotros las elecciones no lo haríamos nunca pero es una posibilidad. El hecho de indultar a la expresidenta [una posibilidad de que lo haga el Frente de Todos, según la ministra] es algo que creo que está en la cabeza de quien cree que estas son causas políticas y que no aceptan que hubo una corrupción exacerbada y que además se vio físicamente, se vio la plata, se vieron los bolsos".