Patricia Bullrich: “Me saltaron a la yugular cuando dije que Cristina Kirchner no está en los momentos difíciles, y hoy no está”

A minutos de que se conozcan los resultados de las elecciones legislativas, Patricia Bullrich habló con LN+ y remarcó el cambio que, según las mesas testigo, se vendrá en el Senado, y celebró principalmente que Juntos por el Cambio “ha crecido a lo largo y a lo ancho del país”.

“Hay un cambio sustancial en la representación de la sociedad en cuanto a una coalición como Juntos por el Cambio que se va a plantear una agenda muy importante de representación de la sociedad, en la educación, en el trabajo, en que no haya impuestos sobre la producción y todas las cosas que hemos dicho en la campaña”, subrayó entonces la presidenta del PRO, quien puso el énfasis sobre la “federalización” de la victoria. En ese sentido, contó que podrían ganar en provincias -como Tucumán, San Juan y Salta- donde no habían logrado imponerse en las PASO. “No digo que las hayamos ganado porque todavía no están los números, pero estamos muy, muy bien. Son provincias donde no considerábamos que podíamos estar ganando, así que estamos muy contentos con esta confianza que nos está depositando la sociedad”.

Bullrich puso el foco principalmente en Tucumán, donde -dijo- están “cabeza a cabeza”, lo cual le daría a Juntos por el Cambio “una amplitud mayor” de la que esperaban. “Estamos con un mapa de triunfos muy importantes en prácticamente todo el país; es decir, en todo el país se está logrando un éxito importantísimo. Es un pueblo que se levantó y que no quiso estancamiento, pobreza ni a un gobierno que lo encerrase y le sacase el trabajo”.

Para ella, el apoyo a su espacio se debe a que ellos “representan a los papás cuyos hijos no iban a la escuela, a los comercios cerrados y a los trabajadores sin trabajo”. E insistió: “Esa representación nos dio un nuevo momento para Juntos por el Cambio”.

Luego, al hablar sobre lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, señaló: “Los números nos están dando ahí. Todavía creemos que la vamos a ganar, pero estamos en una situación un poco menos holgada de las que tuvimos en las PASO. Vamos a ver como se termina dando el resultado. Creo que la vamos a ganar como estamos ganando en muchas provincias. Acá hay mucho ánimo y vamos a ganar una gran cantidad de diputados, que para nosotros es lo más importante”.

Más temprano, Bullrich evaluó el rol de Cristina Kirchner, y al conversar con TN, disparó: “Me saltaron a la yugular cuando dije que no está en los momentos difíciles, y hoy no está”, en referencia a la ausencia de la vicepresidenta en el bunker del Frente de Todos.