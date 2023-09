escuchar

Antes del campanazo de largada de la campaña para las elecciones generales del 22 de octubre, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó hoy un acto en Pilar donde reunió a jefes comunales, postulantes a intendentes y legisladores nacionales y provinciales en un intento de escenificar unidad y volúmen político después de las peleas internas que dividieron a la coalición opositora en las PASO.

Bullrich hizo hincapié en la austeridad, puso en valor la experiencia de gobierno durante la gestión de Mauricio Macri y habló de un cambio “profundo y verdadero”. Se interpretó como un mensaje a Javier Milei, el candidato presidencial más votado el 13 de agosto.

Patricia Bullrich frente a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio

“Juntos por el Cambio, a lo largo y a lo ancho del país, es la única fuerza que puede cambiarle la terrible situación de angustia que están viviendo los argentinos . Nosotros fuimos gobierno, tuvimos fallas, las reconocemos, no las ponemos bajo la alfombra. Pero aprendimos y sobre eso hemos construido”, sostuvo Bullrich frente a los dirigentes de su fuerza.

Sin referirse directamente al candidato de La Libertad Avanza, aseguró que su fuerza política tomó la “decisión de generar un cambio profundo y verdadero, con un equipo que va a dar una batalla cultural contra el kirchnerismo que se quiere quedar para siempre en el poder”.

En línea con lo que expresó en el Council of the Americas, hace una semana en el hotel Alvear, la candidata reforzó la idea de “austeridad” como un vector principal de un eventual mandato suyo. “ Yo quiero ser la presidenta más austera de la historia de la Argentina . Nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio donde el poder no nos cambie, tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad”, sostuvo, y agregó: “Recuerdo a [Arturto] Illia, un presidente que iba con su maletín y seguía trabajando como médico. La austeridad tiene que ser de todos, concejales, intendentes, legisladores, legislaturas y ministerios austeros”.

La jornada estuvo dividida en dos. En el primer tramo, antes de la llegada de Bullrich, su postulante para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Nestor Grindetti, encabezó un primer encuentro por la mañana que nucleó a los dirigentes y aspirantes provinciales del espacio.

“ De esta crisis se sale con orden y no con caos, el orden es necesario ”, sostuvo Grindetti, en clara alusión al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y en lo que parece ser la nueva línea discursiva del espacio de cara a octubre. “Es cumplir la ley, la convivencia, es que los pibes tengan 190 días de clases, que los hospitales funcionen, que los chorros estén en cana y ese orden se puede llevar adelante sólo si hay equipo”, agregó el intendente de Lanús en uso de licencia. Entre los presentes, se encontraban el presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad, y el presidente de Pro en Diputados, Cristian Ritondo.

Grindetti hizo hincapié en la unidad de la coalición opositora y apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ahora vamos a confrontar valores e ideas con el kirchnerismo que es nuestro verdadero rival, con Patricia, Horacio, el Colo [Diego Santilli], todos juntos tenemos que impedir que se refugien en la provincia de Buenos Aires”.

Néstor Grindetti, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, hoy, en una reunión en Pilar con dirigentes de la coalición

El acto, del cual también formaron parte los equipos técnicos de Bullrich y que pretendió exhibir apoyo territorial, sigue un hilo de postales que la exministra fue sembrando desde las PASO, con la meta de retener los apoyos de su rival interno, el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y terminar de consolidar lo cosechado por el espacio en las primarias para meterse en el ballottage.

Hace 15 días, con el objetivo de limar las asperezas de la interna y restituir rápidamente la unidad del espacio, la candidata de Juntos se reunió con Rodríguez Larreta, quien ya ha dado muestras de apoyo con la ganadora de las PASO de JxC.

En otra escena que apuntó a robustecer uno de los flancos en los que la exministra mostró vacilaciones, presentó oficialmente el jueves pasado a Carlos Melconian como su ministro de Economía en un eventual mandato, con la idea de exhibir un plan claro y “realista” y contar con una figura que pueda sostener con soltura el intercambio en materia económica con los rivales de UP y LLA.

El acto en Pilar fue una nueva muestra de músculo político en la provincia que Juntos aspira a arrebatarle al gobernador oficialista Axel Kicillof. “ El kirchnerismo quiere refugiarse en la provincia de Buenos Aires, estamos a solo tres puntos de impedirlo ”, arengó Grindetti, en referencia a los 3 puntos y medio de distancia que separó a JxC del gobernador Kicillof el pasado 13 de agosto.

Algunas de las figuras presentes en el acto de Pilar fueron Sebastián García de Luca, armador provincial; Damián Arabia, su par a nivel nacional y candidato a diputado nacional; ; el diputado nacional Hernán Lombardi, el candidato a la vicegobernación bonaerense, Miguel Fernandez y el candidato a vice de Bullrich, el mendocino Luis Petri.

