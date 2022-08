Patricia Bullrich, tras la interna desatada por Elisa Carrió: “Si hay gente que no tiene que estar en Juntos en el Cambio, se discutirá”

Mientras Juntos por el Cambio (JxC) busca dejar atrás la interna que se desató después de que Elisa Carrió se despachó contra varios integrantes de la coalición opositora por sus vínculos con Sergio Massa, la líder de Pro, Patricia Bullrich, volvió a referirse este martes a lo sucedido y lanzó una contundente advertencia: “Si hay gente que no tiene que estar en Juntos en el Cambio, se discutirá”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri dijo al ser consultada sobre los cuestionamientos que la líder de la Coalición Cívica lanzó contra Emilio Monzó, Cristian Ritondo y Rogelio Frigerio, entre otros: “En JxC, y en el caso de Pro, hemos dado por cerrado un capítulo. Nos parece que es muy importante tener mecanismos institucionales para plantear determinadas cosas”.

Tras ello, remarcó que “siempre es importante decir lo que cada uno piensa” y delimitar “cuáles son los marcos éticos y morales en los que se desenvuelve JxC”. “Juntos por el Cambio hoy es una opción de poder para millones de argentinos que están en una situación de desesperación y ven en nosotros una salida, que corresponde a un plan de bienestar, transparencia y ética en la función pública”, enfatizó.

En ese contexto, a la presidenta de Pro le consultaron a qué se refería Carrió cuando afirmó que ya no se callará ni esconderá nada. A ese respecto, aseguró: “No lo sé. Yo no he ocultado nada de lo que creo que tiene que ver con lo que constituye los marcos legales, éticos y morales de Juntos por el Cambio”, e insistió sobre la importancia de que la fuerza tenga una “mirada bien clara respecto a que no tranza con aquellos que son parte de una Argentina del poder corrupto”.

“Yo no soy eso y a mí la verdad no me asusta. Lo importante es que nosotros entendamos que esa verdad nos tiene que servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro cuál es la dirección estratégica para cambiar la Argentina”, sostuvo y disparó: “Si hay gente que no tiene que estar en Juntos en el Cambio se discutirá, se hablará y lo analizaremos. Yo no le tengo miedo a la verdad”.

Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió. 🧵 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022

Bajo la premisa de que deben existir coincidencias de fondo, Bullrich expresó que el formato definitivo que la coalición adoptará con el objetivo de llevar adelante un eventual gobierno “se dirimirá en una interna”. Más tarde, dijo sobre la existencia de diferencias dentro de la fuerza: “Somos una coalición. Las coaliciones son llamadas a tener diferencias”.

Con relación a su visión sobre las características que debe consolidar el espacio, planteó: “El perfil que yo creo que tiene que tener Pro y JxC es republicano, democrático, de un capitalismo sin amigos y que se anime a generar un cambio donde los argentinos de las clases medias puedan vivir sin tener siempre un privilegio por arriba”.

De esta forma, manifestó que los “arreglos políticos” serán posibles “siempre y cuando tengan que ver con un cambio” y no para mantener a “los mismos de siempre”. “Si eso es lo que estamos debatiendo, adelante con el debate. Yo voy a fondo y no tengo ningún un problema en discutir. Ahí me van a encontrar, lejos de Sergio Massa”, lanzó.

Por último, ante una pregunta puntual sobre si Carrió podría romper con JxC, Bullrich contestó: “Yo prefiero hablar de dirimir cosas que hay que dirimir. Me gustaría poder hablarlas antes, que haya un ámbito donde esas cosas se puedan hablar, no tirarlas por los medios antes de hablarlas. Yo estoy dispuesta a hablar cualquier cosa con Carrió o con Gerardo Morales. Es mejor que nosotros, que tenemos una mesa, que somos una opción para millones de argentinos, dirimamos eso. Pero sepan yo no voy a esa mesa sin banderas claras. Después vendrán las PASO y veremos qué gana”.