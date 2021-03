Pedro Cahn: “No estoy conforme con el plan de vacunación”

En el marco del incumplimiento de acuerdos en lo que respecta a la entrega de vacunas contra el coronavirus, el médico infectólogo Pedro Cahn aseguró: “No estoy conforme con el plan de vacunación, necesitaríamos vacunar mucho más”. El director de Fundación Huésped habló con LN+ para realizar un balance sobre el primer año de la pandemia y condenó las fallas en la estrategia vacunatoria.

“Para vacunar mucho más tenemos que recibir mucho más; si las empresas cumplieran, el mundo tendría la mitad de la población vacunada”, señaló Cahn, quien contó hoy que el Gobierno negocia con otros laboratorios la compra de más vacunas, pero que esa discusión no pasa sólo por la negociación del Estado argentino con las empresas, sino por qué es lo que se consigue cumplir. “Si hoy se cumpliera lo negociado, hoy tendríamos más de 25 millones de vacunas, y eso no está sucediendo”, aseveró el infectólogo, y enfatizó: “Resulta ser que no hay ninguna empresa que haya estado cumpliendo con sus compromisos, y eso incluye al Insituto Gamaleya, a AstraZeneca”.

Al ser consultado por el proyecto que habilitaría al sector de salud privado a comprar vacunas, Cahn rechazó la idea de forma tajante. “Si hablamos de un recurso escaso y dejamos que los privados compren, lo que va a suceder es que los que tengan mayor poder adquisitivo se van a vacunar y los que no tienen poder adquisitivo no se puedan vacunar”, dijo, y subrayó: “La única posibilidad de hacer una distribución equitativa de las vacunas es a través de la intervención del Estado”.

Cahn, quien reiteró que una de las más grandes enseñanzas de 2020 fue que las cuarentenas largas no hacen falta, confesó que “todas las noches piensa qué podría haber hecho mejor”. “Tenemos 55 mil muertos, pero creo que está en el haber no haber estado en la lista de países en los que la gente murió por falta de acceso a una terapia intensiva”, dijo.

Sobre el vacunatorio vip, Cahn opinó: “Pienso muy mal [del caso]. Me parece que, independientemente del número, uno solo caso hubiera estado mal. Y lo que se hizo le costó el puesto a quien que fue un brillante ministro de Salud [Ginés González García], pero se equivocó al permitir eso”. Y añadió: “Cualquiera que permita –por acción o inacción- saltearse la lista correspondiente debe ser debidamente sancionado, no tengo ninguna duda al respecto”.

Frente a lo que para muchos especialistas es señal de una inminente segunda ola de contagios, el infectólogo señaló: “Se debe reforzar el mensaje a la población de la importancia de las vacunas, pero que con las vacunas solo tampoco lo vamos a resolver”.

Según Cahn, se debe tener cuidado con los focos de transmisión, como pueden ser las reuniones, especialmente con la llegada de bajas temperaturas.

