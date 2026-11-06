Pese a la invitación de Jorge Macri, Mauricio Macri no asistirá a la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Pese a la invitación que le extendió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el expresidente Mauricio Macri no asistirá el lunes próximo a la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, donde el Sumo Pontífice pronunciará su primera homilía en la Argentina.

Así lo confirmó a LA NACION una fuente del entorno de Mauricio Macri. Desde el gabinete porteño, por su parte, ratificaron que el alcalde invitó a su primo a la que será una de las actividades centrales de la visita del Papa, que estará en el país entre el domingo y el miércoles próximos.

Aunque cerca del expresidente atribuyeron su ausencia al hecho de que no estará en Buenos Aires por “compromisos de agenda previamente programados”, el desplante del líder de Pro suma un nuevo capítulo a las tensiones entre los primos.

El escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

Desde hace tiempo, en las filas de Mauricio Macri dejan trascender las fricciones en el vínculo, deslizan que podría no respaldar el intento de reelección de su primo e incluso barajan una posible candidatura a jefe de gobierno de parte del diputado nacional Fernando de Andreis, secretario general de Pro y mano derecha del expresidente.

En Uspallata, sede del gobierno porteño, desmienten el enfrentamiento, aunque el propio Jorge Macri admitió semanas atrás que existen “diferencias de gestión”.

La semana pasada, ambos asistieron a la cena de la fundación Hacemos!, de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, pero no coincidieron: el alcalde estuvo unos minutos y se retiró antes de que arribara Mauricio Macri. En cambio, este lunes compartieron la reunión de la mesa nacional de Pro.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la cena de la ONG Hacemos! Hacemos!

La misa de León XIV, que se espera multitudinaria, comenzará a las 11.30. El Papa llegará en el papamóvil desde el túnel de la avenida Libertador para saludar a los fieles, desde las 10. El presidente Javier Milei y su gabinete en pleno estarán presentes en la actividad.

El gobierno nacional no invitó a Mauricio Macri al recibimiento al Papa en el Palacio Libertad, el domingo por la tarde, jornada a la que asistirán gobernadores, diputados y senadores de todo el arco político. En rigor, ningún expresidente fue convocado.

Ayer, en una semana crítica para el Presidente –con cuestionamientos internos y derrotas de aliados internacionales–, Mauricio Macri reclamó al Gobierno que construya “espacios de diálogo” y exhiba un “comportamiento impecable”, al tiempo que planteó la “incomodidad” que atravesó a Pro durante esta gestión y la poca “apertura” del mileísmo para recibir un apoyo orgánico del partido.