Pese al acercamiento, en el campo permanece la desconfianza hacia el Gobierno

Más de 20 dirigentes y funcionarios políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, desfilaron por Expoagro durante la semana pasada. La lista incluyó tanto al expresidente Mauricio Macri; al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; al diputado Facundo Manes como a gobernadores, miembros del gabinete nacional, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y el de Agricultura Julián Domínguez, el gobernador bonaerense Axel Kicillof hasta el diputado liberal Javier Milei.

Sorprendió la presencia kirchnerista en esta edición de la muestra, teniendo en cuenta que en el 2020 no ocurrió lo mismo. De hecho, fue la primera vez que participaron dos ministros de un gobierno kirchnerista en la comida inaugural. Algunos dirigentes de la oposición, en cambio están más acostumbrados a ese entorno, en especial el expresidente Macri, como quedó demostrado en su visita a la muestra que incluyó ovaciones, muchas selfies y pedidos expresos de parte de los participantes para que se vuelva a postular a la presidencia.

Rodríguez Larreta, López Murphy, Santilli y Frigerio y Petrecca, en la muestra Expoagro

Pese a que prefirieron no anunciar su presencia por miedo a algunas protestas de productores autoconvocados, Kicillof tuvo un buen recibimiento, al igual que toda la comitiva kirchnerista, cuando participó del tradicional corte de cintas el primer día de la muestra. “La Provincia no podía estar ausente”, afirmó en la conferencia de prensa que dio en el espacio del Banco Provincia al final de su recorrido que solo incluyó los stands estatales. Consultado sobre si su presencia fue un gesto hacia el campo, Kicillof respondió que el peronismo mantiene una buena relación con el sector y para ellos “es natural”.

Ante esa misma pregunta, De Pedro contestó: “Me parece que si uno lo analiza en términos concretos, que hoy esté presente no es ningún gesto distinto a que no esté. Lo que tiene que tener en cuenta el sector es toda la inversión y las políticas que hay para potenciar al sector productivo. Hoy por suerte tuve una agenda que me permitió venir. Pero estoy convencido de lo que significa el campo, la producción, para la generación de empleo. Que venga o no, debería ser menos trascendente”

“Es hora de que empecemos a empujar para el mismo lado y generar la sinergia que nos permita sacar al 50% de los argentinos y las argentinas de la pobreza”, agregó el funcionario. En ese mismo sentido se expresó Dominguez: “Soy el ministro del área, para mí es un orgullo esta muestra”.

En la comida inaugural de Expoagro: Eduardo de Pedro, ministro del Interior; Juan Passaglia, intendente de San Nicolás; Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe; Julián Domínguez, ministro de Agricultura; y Martín Schwartzman, CEO de Exponenciar Marcelo Manera

En el sector, sin embargo, se percibe la molestia hacia el Gobierno por las retenciones, el fideicomiso para las ventas internas de harina y fideos y también la restricción a la exportación de maíz y trigo, medidas parecidas a las que se aplicaron en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Pese a que hoy la relación no está rota porque, a diferencia de otras épocas, mantienen el diálogo y algunos sectores del kirchnerismo comenzaron a remarcar la “importancia del campo”, la desconfianza persiste. Y se incrementó con fuerza cuando, en el mismo día en que hace 14 años se anunció la resolución 125, el pasado viernes empezaron a sonar con fuerza los rumores sobre un posible suba de retenciones tras el acuerdo con el FMI. Ese mismo día y ante el clima en la Casa Rosada, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, canceló su visita a Expoagro.

Desde la Mesa de Enlace contestaron con un duro comunicado en el que expresaron su “férreo rechazo” y remarcaron que “no hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”.

Dias atrás, Kicillof ya había hecho declaraciones que preocuparon al sector al expresar el argumento que suele usar el Gobierno. “Para aquel que vende son ganancias inesperadas por una guerra y para el que compra son precios impagables”, afirmó. Pese a que aseguro que no tenían las “atribuciones” para hacerlo, planteó que el Estado debía intervenir para “buscar un equilibrio”. “Hay que sentarse en una mesa y discutirlo”, aseguró.

“El kirchnerismo está en una situación económica tan dura que deja de lado por hay la ideología. Ya están anunciando acá mismo, en la casa del agro, la posibilidad de medidas contra el agro”, dijo Patricia Bullrich a LA NACION en su paso por la muestra. Manes se expresó en el mismo sentido. “El campo tiene dos problemas: uno es que le pone un freno de mano muchas veces el gobierno y el otro que se encuentra en un país que no tiene un proyecto de país”, dijo a este medio. Se sumaron a esta mirada todos los dirigentes que acompañaron a Larreta y se manifestaron en contra de esta suba.