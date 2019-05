Pichetto: "Sería un honor ser el vice de Lavagna"

Crédito: Prensa Senado

El jefe de senadores del PJ y precandidato por Alternativa Federal, Miguel Angel Pichetto , dijo hoy que "seria un honor" ser el vicepresidente de Roberto Lavagna , pero resaltó que todavía no se ha hablado al respecto.

"Sería un honor ser el compañero de fórmula de Lavagna y si hablamos de experiencia, la tengo, pero no está definido eso, y hay que respetar a los otros compañeros, que son figuras jóvenes y tienen ambiciones", dijo Pichetto en referencia a Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey .

En diálogo con FM Cultura, el senador destacó que la figura de Lavagna "ha ido creciendo mucho en el último tiempo", pero que "sería un error dejar afuera a figuras como Urtubey y Massa".

Consultado sobre las elecciones primarias PASO, del 11 de agosto, dijo que "es importante consolidar el diálogo y ponernos de acuerdo, pese a que no le tengo ningún temor a la primaria".

"Lo que no se puede es dejar afuera a figuras como Massa y Urtubey. Con ellos hay que acordar cuál es el método para que no se vayan, y no sientan que no hubo posibilidad de participar porque eso sería un error".

Por otra parte, consideró que van a ser muy importante las elecciones en Córdoba, de mañana, "por lo que representa la figura de (Juan) Schiaretti".

En cuanto a la oposición, dijo que "es interesante que se vayan modificando algunas posturas", y citó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien "ya dejó de lado el slogan 'pacto buitre' y dijo que habría que ver cómo se renegocian los pagos con el FMI", al tiempo que resaltó que la ex presidenta y senadora "Cristina Kirchner se haya referido a los planes sociales".

"Estos debates hay que darlos y evidentemente algunas cosas van cambiando", indicó.

