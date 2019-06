Candela Ini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019 • 15:55

Claudio Poggi es senador de Cambiemos por San Luis y busca, a través del Frente Unidos por San Luis, ganarle la elección a Alberto Rodríguez Saa y a su hermano, Adolfo. Poggi gobernó la provincia entre 2011 y 2015 apadrinado por los Rodríguez Saa, pero su vínculo se fracturó y desde entonces busca gobernar la provincia. El frente San Luis Unido que encabeza Poggi nuclea a dirigentes de la Unión Cívica Radical, del PRO, Avanzar, San Luis Somos Todos y Libres del Sur. Quien lo acompaña en la fórmula es el actual intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce.

El candidato, de 55 años, tuvo buena sintonía en el Senado con el ahora candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, aunque se posicionaron distinto frente al debate por la despenalización y legalización del aborto: Poggi votó en contra. Antes de su cierre de campaña y en diálogo con LA NACION dijo estar entusiasmado por los pronósticos que lo posicionan cerca de Alberto Rodríguez Saa en las urnas y dijo que las políticas de los hermanos "responden a una matriz de poder".

-Hiciste una campaña separada del Gobierno Nacional, ¿tiene que ver con la imagen de Mauricio Macri y de Cambiemos en la provincia?

Yo creo que la gente ha entendido que esta es una elección provincial, que se elige gobernador de San Luis, si bien se quiere usar ese latiguillo de ajuste nacional, el puntano sabe que lo que se elige en San Luis es la patria chica y estrictamente provincial. Y también se dan cuenta de que no podemos vivir aislados de los gobiernos nacionales, la política de los Rodríguez Saa siempre fue alambrar la provincia. Cuando en realidad hay presupuesto nacional que, por más que se vuelque poco a la provincia, siendo nosotros el 1% de la población del país, impacta. La Nación construyó cinco jardines de infantes, y la provincia, que tiene la competencia educativa, no los pone en marcha. No permiten que la gente pueda elegir entre cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan provincial. El Gobierno Nacional ayudó estratégicamente, pero esto es una elección provincial.

-¿Cómo ves la incorporación de Miguel Ángel Pichetto al espacio de Cambiemos, ahora llamado Juntos por el Cambio?

Somos colegas y, si bien no conversé mucho con él durante estos años, lo veo como un gran parlamentario, lo visualizo como un hombre de parlamentar, de consensuar, de buscar puntos de encuentro, es un peronista del interior como yo, defiende el federalismo, la lucha de las decisiones del centralismo porteño, lo veo actuar en la Cámara, es muy racional. siempre tuvo un enfoque muy crítico al gobierno pero él aportó mucha gobernabilidad. Creo que en este momento ayuda a calmar las aguas.

- ¿Qué impacto creés que tendrá la pelea entre los hermanos Rodríguez Saa en la elección de este domingo?

-Yo creo que ellos toman, como todo régimen tan largo, de tantos años en el poder, al estado provincial como un bien sucesorio, hereditario. Desconozco las causas reales de competir por separado, puede haber razones familiares que tiran para cada lado. Pero están obsesionados con el poder y les quieren hacer a creer a los puntanos que la pelea de ellos es un problema de los puntanos. Los sanluiseños tenemos miles de problemas más que son la desocupación, la pobreza, la falta de educación... Y más allá de los temas familiares de ellos, en los hechos van a las elecciones con listas separadas.

-¿Y cómo pensás que va a repercutir eso en las elecciones del domingo?

-Desde el punto de vista electoral no especulamos mucho con eso, pero tomamos dato objetivo lo que pasó en el año 2017 cuando ellos iban juntos en la lista, a senador titular Adolfo, y Alberto suplente, y en mi caso yo era candidato a senador por el otro frente. Ganamos en las PASO con el 43 por ciento de los votos y luego perdimos por 12 puntos en la general. Ellos en esa ocasión hicieron un uso de fondos públicos usando la necesidad que existía y existe. Cometieron todo tipo de delitos electorales y volcaron fondos públicos a la campaña fuertísimo. El gobernador le dio un subsidio millonario a la fundación que se armó en 10 días y que presidía la esposa del fundador. Pero aún así, en esa elección contaminada, nos votó el 43 por ciento de los sanluiseños.

-¿Por eso tu campaña le habló bastante a quienes reciben ayuda del estado provincial?

-Es que hay 80.000 beneficiarios y nosotros les queremos dar la tranquilidad de que si ganamos no les vamos a sacar lo que ya tienen porque no jugamos con la necesidad de la gente. Los [Rodríguez] Saa quieren que el plan social sea para los ciudadanos su único futuro y destino, parar tenerlos ahí, sujetos y sometidos a las decisiones de ellos. Nosotros proponemos la posibilidad de que el plan sea un piso garantizado y que además haya una oportunidad de crecer. La idea es dar el PIE, el Plan de Inclusión Educativa, que permite a jóvenes de sobre edad concluir sus estudios secundarios y mantenerles el ingreso económico. Después hay que ofrecerles hacer una carrera universitaria y obviamente mantener en vigencia el plan, pero que pasen al aula. O inclusive para la gente grande que no quiere estudiar, proponerles que desarrollen el emprendimiento que tenían, taller mécanico, peluquerías, panaderías, pero ayudarlos desde el estado a montar el emprendimiento y mantener el plan hasta que el emprendimiento se consolide. El gobierno de ahora eliminó el ministerio de Industria.

-¿Creés en las encuestas que te muestran segundo, después de Alberto, con alrededor del 30 por ciento de los votos?

-Todas las mediciones coinciden en que hay un 18, 17 por ciento de indecisos. Ese dato es muy sorpresivo, nos conocen a todos los candidatos. Creo que hay una masa silenciosa de gente, enorme, llamados "indecisos", que cuando llegue el día de la elección se van a manifestar libremente. En el cuarto oscuro nadie nos espía ni nos ve. Y en la PASO del 2017 mi espacio -que aún no estaba tan consolidado y ampliado como ahora que está Enrique Ponce (candidato a vicegobernador y actual intendente de la ciudad de San Luis)- tuvo el 43 por ciento de los votos. Los Rodríguez Saa pretenden acaparar la atención y tienen copados a los medios provinciales. nosotros por lo que vemos y percibimos pensamos que nos va a ir bien, llegamos a esta instancia con mucho entusiasmo.

-¿Cómo diferenciarías una gestión tuya como gobernador de la actual?

-Apostando al trabajo y a la educación como claves que nos van a sacar de la postergación. En estos tres años y medio, a pesar de la situación económica nacional difícil, la mayor cantidad de pérdidas de puestos de trabajo son producto de una política perversa provincial. Eliminaron el ministerio de industria, se paralizó la obra pública y también la construcción de viviendas. Esto responde a una matriz de poder. Esta familia [Rodríguez Saa] necesita un pueblo que no tenga trabajo, que a pesar de los esfuerzos heroicos de los directores y los docentes, no tenga educación, y que todos dependan de ellos y de su gobierno. Es una familia que está cada vez más alejada de la gente. Pero es un ciclo que está forzando al máximo su continuidad.

-¿Qué pensás del caso de la jueza Marina Ziliotto, por el que ahora hay dos ministros condenados y uno (Zavala) que busca ser arrepentido?

-Estos regímenes de mucho poder, concentrados en los hermanos, necesitan de instituciones débiles; jueces débiles, intendentes débiles, un congreso provincial débil, y hasta de presidentes de sindicatos y cámaras empresarias débiles. Yo tuve que estar tres días y tres noches en 2017 para que mi partido fuera reconocido por el juez provincial electoral, para poder firmar la inscripción, y así como pasa eso, sucedió que hicieron firmar renuncias anticipadas a los jueces. Hay dos ministros condenados por eso y uno que pide ser testigo protegido. Está claro que la cuestión no terminaba en el ministro.