Polémica en Salta: una funcionaria renunció con criticas al manejo de fondos y a los gremios

En medio de una fuertes controversias, una funcionaria de la provincia de Salta presentó este sábado su renuncia y generó impacto en el arco político local. La secretaria de Cultura de la provincia de Salta, Sabrina Sansone, se despidió con críticas hacia la gestión provincial y hacia los gremios. La ahora exfuncionaria sostuvo que se malgasta el “erario público” y calificó a los sindicalistas con los que tuvo trato como “patoteros disfrazados”.

Sansone presentó los motivos de su dimisión a través de una carta que hizo pública este sábado, dirigida al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Educación y Cultura, Matías Cánepa. Según informó el diario El Tribuno, el gobierno provincial no emitió ningún comunicado, aunque el impacto de la noticia se sintió en la provincia.

En el texto de su renuncia de carácter indeclinable, Sansone, profesora de danza clásica, apuntó contra la administración de los fondos en la provincia. Entre otras razones, expresó que se acabó “su tolerancia a las extorsiones y condicionamientos de sectores que solo piensan en el beneficio propio por encima, según dijo, “del bienestar de todos los salteños”.

En ese sentido, amplió: “Se acabó ver como se malgasta el erario publico en gente que no valora su trabajo y que le hurta el dinero a todos los Salteños sin ningún tipo de remordimiento o culpa y mucho menos aun amor o voluntad a trabajar”.

Sansone dedicó unas líneas, especialmente, a su relación a los gremios y los acusó de hostigamiento. “Lamentablemente creo que mi tiempo se acabo, se agotó el momento de ser perseguida, acosada y hostigada por patoteros disfrazados de sindicalistas o sindicalistas disfrazados de músicos ”, sostuvo en uno de los pasajes.

Sumida en críticas de distintos sectores, la ahora exfuncionaria manifestó que su renuncia podría no causar sorpresa, pero aclaró que la toma de acuerdo a sus “propias convicciones, valores y principios”. ‘He decidido morir de pie que vivir de rodillas’”, escribió.

Según El Tribuno, Sansone tuvo fuertes cortocircuitos con artistas y artesanos en 2020, en la etapa más dura de la pandemia. Al tratarse de uno de los grupos más afectados por el cierre de actividades, le habían reclamado en distintas oportunidades acciones concretas y se habían quejado de la falta de apoyo al sector.

En tanto, músicos de la Orquesta Sinfónica provincial habían cuestionado a la exsecretaria de Cultura de agresiones reiteradas, hostigamiento y maltrato laboral. No fue solo una cuestión declarativa. Los artistas denunciaron formalmente a la funcionaria y llegó a haber audiencias de conciliación a las que no asistió, de acuerdo a la prensa local.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Archivo

Más cerca en el tiempo, Sansone quedó expuesta luego que detallara, a través de Instagram, su agenda de trabajo desde la cama, mientras se encontraba acostada. En ese video, la funcionaria lamentaba tener que trabajar un domingo temprano por la mañana, después de una actividad cargada el día anterior.

La docente de danza clásica afirmó en su renuncia que se trata de “su victoria” y la de nadie más. “He decidido morir de pie, como los árboles, no puedo seguir tolerando el escarnio publico ni la extorsión privada” consignó. Y concluyó: “Es difícil gestionar atada de pies y manos”.

La carta de renuncia

Ciudad de Salta, 20 de mayo de 2022

Sr. Gobernador Dr. Gustavo Saenz

Sr. Ministro de Educación y Cultura Matias Canepa

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con varios fines a casi 2 años y medio de gestión.

La primera es agradecer la enorme responsabilidad que me fue dada por ustedes y junto a ella la confianza para llevar adelante el cargo de Secretaria de Cultura de la Provincia de Salta. Hemos pasado más de 2 años difíciles atravesados por la situación de la Pandemia de COVID 19 que no tiene antecedentes y así todo con el equipo de trabajo y del gobierno hemos salido adelante.

Hoy siento que debemos dar un salto cualitativo, un paso hacia el futuro y actuar de acuerdo a nuestras propias convicciones, valores y principios.

Quizás esta renuncia no sorprenda a nadie pero he tomado una decisión: “He decidido morir de pie que vivir de rodillas”.

Entiendo que quizás la concepción de lo que debe ser la cultura como política de estado puede ser diferente y es allí donde creo que se acabo mi tiempo.

Un tiempo de libertad acotada, un tiempo fuera de la escala de prioridades para la época que corre y sobre todo para las necesidades del Sector.

La cultura nos trasciende, la cultura nos hace seres libres, creativos, la cultura en su totalidad nos hace mejores.

Lamentablemente creo que mi tiempo se acabo, se agotó el momento de ser perseguida, acosada y hostigada por patoteros disfrazados de sindicalistas o sindicalistas disfrazados de músicos.

Se acabo mi tolerancia a las extorsiones y condicionamientos de sectores que solo piensan en el beneficio propio por encima del bien común, del mejor bienestar de todos los salteños.

Se acabo ver como se malgasta el erario publico en gente que no valora su trabajo y que le hurta el dinero a todos los Salteños sin ningún tipo de remordimiento o culpa y mucho menos aun amor o voluntad a trabajar.

He decidido morir de pie, como los árboles, no puedo seguir tolerando el escarnio publico ni la extorsión privada, es difícil gestionar atada de pies y manos.

Esto no es la victoria de nadie aunque así lo quieran contar, esta es mi victoria, trabajar en consonancia a mis creencias y valores es no traicionarme a mi misma, seguramente usaran esta dimisión para generar un relato, para ahondar una grieta yo la única grieta que veo es la de los honestos y la de los que nada tienen que ver con la honestidad, yo estoy parada SIEMPRE con los honestos.

Se agotó el tiempo de persecuciones y ser juzgada y quemada en la hoguera por mi condición de mujer como si Salta estuviera estancada en el medioevo y la caza de brujas o inquisición no solo estuviera bien vista sino avalada desde el poder.

Soy Sabrina Sansone, mujer, y artista, Soy Sabrina Sansone profesora nacional de danzas clásicas y contemporáneas, Soy Sabrina Sansone Secretaria de Cultura, pero ante todo soy Sabrina Sansone una mujer Libre; no concibo la vida en general ni mi vida en particular en un estado de perseguida o condicionada, las mujeres somos Libres y mi dignidad y convicciones no se negocian, ese es mi límite.

Por todo lo expuesto, pongo a vuestra disposición mi renuncia de carácter indeclinable, pero no sin antes agradecer la confianza y la oportunidad conferida.

Sin otro particular atte.

Sabrina Sansone