Por qué se pelearon Milei y Villarruel: 12 escenas de la ruptura entre el Presidente y su vice

Javier Milei decidió ayer romper su relación con Victoria Villarruel, con quien había sellado hace tres años una alianza político-electoral en la que se fusionaban los perfiles del economista antisistema y el de una dama conservadora dispuesta a ir contra el aborto y la divsersidad sexual hasta reivindicar convencida la dictadura militar. La sociedad, enmarcada en La Libertad Avanza, alcanzó su cima cuando el año pasado vencieron en las urnas al peronismo y a lo que era Juntos por el Cambio. Desde ese momento comenzaron las tensiones que terminaron en el quiebre expuesto anoche por el Presidente en una entrevista televisiva.

La elección de Bullrich y Petri para dos áreas que consideró propias

El primer cortocircuito que anticipó que la relación entre el Presidente y su vice no sería de armonía fue cuando Milei comenzó a diseñar su gabinete antes del 10 de diciembre de 2023. Sorprendió cuando designó a Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Justicia y a Luis Petri, en Defensa. Se trata de dos áreas claves que Villarruel, hija de un militar y con vínculos aceitados con las fuerzas de seguridad, consideraba como propias y pretendía tallar durante la gestión.

Luis Petri, Patricia Bullrich y Javier Milei, en un acto de la comunidad judía Rodrigo Nespolo - LA NACION

Sin lugar en el día de la asunción

El 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei, se aprestaba a dar su primer discurso oficial como presidente desde las escalinatas del Congreso de la Nación, Victoria Villarruel se retiró después de comprobar que no había un lugar asignado para ella en el escenario principal. Ese día la vicepresidenta acompañó a Milei hasta las escalinatas y durante el saludo a algunos mandatarios extranjeros, pero al momento del discurso no se quedó cerca del mandatario y se retiró.

El 10 de diciembre de 2023: Milei da su discurso de asunción y Villarruel, sin lugar propio en el escenario, se retira y sube las escaleras rumbo al Congreso

Además de los presidentes extranjeros, el rey de España y otros representantes internacionales, alrededor de Milei se ubicaron su hermana Karina y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esta última presencia hizo más llamativa la ausencia de Villarruel.

¿Reunión secreta con Macri, en Villa La Angostura?

En enero, cuando el gobierno de La Libertad Avanza no había cumplido aún un mes, la vicepresidenta tuvo agenda propia en la Patagonia y arreciaron las versiones de un encuentro entre ella y el expresidente Mauricio Macri, en momentos de tensión entre el jefe de Pro y Milei.

La cumbre habría tenido lugar en el country Cumelén, habitual sitio de veraneo de Macri, que el expresidente también utiliza como sede de reuniones políticas. Las versiones de lo hablado en el encuentro incluyeron la especulación sobre la posibilidad de que Villarruel asumiera la presidencia, en caso de que Milei no lograra superar los primeros meses de gobierno.

Tensión diplomática con Francia

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje desafiante contra Francia tras la polémica alrededor de un vivo de Instagram del futbolista argentino Enzo Fernández, en el que los jugadores de la selección argentina entonaron una canción con connotaciones racistas tras ganar la Copa América 2024. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”, escribió en X. Además, sostuvo que el país se hizo “con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros”.

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

La intervención de Villarruel derivó en un conflicto diplomático que requirió de la intervención de Karina Milei, que fue a la embajada de Francias a pedir disculpas. A partir de entonces se abrió un vínculo cordial que quedó reflejado en los dos encuentros que tuvieron Milei con el presidente francés Emmanuel Macron, que estuvo de visita recientemente en Buenos Aires.

Críticas a la apertura del diálogo por Malvinas

Victoria Villarruel volvió a mostrar sus diferencias cuando cuestionó la apertura del diálogo con el Reino Unido por las islas Malvinas que encabezó la excanciller Diana Mondino y tomó distancia de la política internacional del oficialismo. “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné”, se defendió la vicepresidenta en redes sociales después de criticar el acercamiento entre Mondino y su par inglés, David Lammy, para avanzar en las negociaciones para la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las islas Malvinas, que realizaba una escala mensual en Córdoba.

“La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte?”, dijo Villarruel en las redes sociales.

Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.



La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

La visita de diputados libertarios a represores

Seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron en julio el penal federal de Ezeiza y se reunieron con represores detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata de los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

La visita de los diputados libertarios a represores de la última dictadura militar

Incómodo con la polémica que se generó por la visita, Milei tomó distancia y se limitó a decir que “no es su agenda”. Fue una manera de diferenciarse de Villarruel, que si bien no participó de la visita, reivindica a la dictadura militar y mantiene contacto con algunos de los represores detenidos.

El Día de la Independencia

Victoria Villarruel fue una de las protagonistas del desfile del 9 de julio, sobre la avenida del Libertador, en la que terminó subida a un tanque de guerra junto al presidente Javier Milei, con quien se mostró en perfecta sintonía durante las más de dos horas que duró la demostración militar. Sin embargo, la noche previa, la vicepresidenta no asistió a Tucumán a la firma del “pacto de mayo” con los gobernadores con el argumento de que estaba engripada.

Milei y Villarruel, en el desfile militar por el 9 de julio; la noche previa ella se ausentó del acto en Tucumán por "una gripe" Fabián Marelli

“Estaba bastante engripada ayer y si no, no podía venir hoy. Tuve que elegir un poco”, respondió Villarruel al final del desfile, cuando debió explicar por qué priorizó su presencia allí sobre la asistencia a un acto fundamental para el oficialismo.

La sintonía con Mayans por “el jamoncito”

El senador de Unión por la Patria (UP) José Mayans y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron un breve e irónico intercambio en el recinto en medio de la sesión en el Senado para debatir el proyecto de movilidad jubilatoria que presentó la oposición, en agosto pasado.

Con críticas al plan económico oficialista, Mayans expuso: “El verso de Milei eran los 17000 puntos de inflación, ¿De dónde? ¿Cómo hace su cálculo para decir que iba a haber 17.000%? Se ve que alguien le dijo que lo corrija. Entonces cuando vino acá en marzo dijo 14.000%. Por eso tuvieron que devaluar un 118%.Cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tienen atrás, entre ellos [Domingo] Cavallo. Forman parte de un clan. Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta”, bromeó.

Inmediatamente después, Villarruel le respondió entre risas: “Gracias por el favor, por traerme a colación, Mayans”. En esa misma línea y continuando con la broma, el formoseño redobló la apuesta: “Disculpe presidente, me gustó el calificativo. Tenemos que profundizar la amistad, vicepresidenta”.

El dicho de Mayans fue en referencia a una entrevista que realizó la dos del Gobierno hace varios meses. Al ser consultada sobre una eventual interna con el libertario por el rol de su hermana, Karina Milei. “Somos parecidas en algunas cosas; y en otras, no. En el medio está Javier, pobre jamoncito”, dijo en aquel entonces.

Aval al aumento de las dietas de los senadores y una explicación posterior

El 19 de agosto, los senadores aprobaron un aumento de sus sueldos que los llevaba a $9 millones mensuales en bruto. El mecanismo de actualización estaba avalado por una resolución de abril que autorizaba a “enganchar” los salarios de los senadores con la paritaria de los empleados legislativos. Villarruel, trascendió por esos días, esperaba un gesto de los propios senadores para anular ese mecanismo, pero, al no producirse, tuvo que aprobar el aumento.

Hubo una sesión especial en la que los senadores se votaron un aumento salario que desató polémica Fabián Marelli

Milei no tardó en repudiar el alza salarial que su vicepresidenta había terminado avalando. “Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumentado el sueldo a 7 millones de pesos, pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”, escribió en la red social X, con la cifra resaltada en mayúsculas.

Tres días después de oficializar el aumento, los senadores le pidieron a Villarruel una sesión para anularlo. El 22 de agosto, con la vicepresidenta al frente de la sesión, dieron marcha atrás con el alza salarial y “desengancharon” sus haberes de la paritaria del personal legislativo.

Pone en duda la honestidad de Lijo, el candidato de Milei para la Corte

En un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Villarruel se opuso a la postulación del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema, en abierta contradicción con los deseos del Presidente, que impulsa su pliego en el Senado. “No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido tener un candidato que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible; y no es este el caso”, afirmó desde un atril, el 20 de agosto, durante un almuerzo de camaradería al que concurrieron 140 personas.

Villarruel, en el Colegio de Abogados, donde expresó su rechazo a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema

La entidad que visitó Villarruel en agosto había mostrado también su oposición a la candidatura de Lijo para el máximo tribunal. La vicepresidenta lanzó su crítica contra el candidato de Milei el día anterior a la audiencia pública que Lijo tendría en el Senado, la Cámara que Villarruel preside.

La reivindicación de “Isabelita” por cuenta propia

A principios de octubre, Villarruel viajó a España, donde mantuvo reuniones con dirigentes como Alberto Nuñez-Feijoo, presidente del Partido Popular (PP). Sin embargo, fue su foto y reconocimiento a Isabel Martínez de Perón lo que generó mayor polémica y un enojo de Milei expresado en público.

La visita de Villarrruel a la viuda de Juan Domingo Perón, en Madrid, se complementó con la inauguración de un busto en su honor en el Salón de las Provincias del Senado, el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, por ser la primera mujer presidenta constitucional de la Argentina.

La visita a Isabel Perón en España

Villarruel difundió las imágenes de su encuentro con la expresidenta en España poco más de una hora antes del homenaje en la Cámara alta, cuando ya había pasado una semana de la reunión. “En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo al que combatió, por el gobierno de facto que la encarceló y finalmente por una clase política que la desterró”, dijo la vicepresidenta en el Senado.

Milei mostró en público su desacuerdo con su compañera de fórmula. “Yo no lo hubiera hecho. Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, dijo a TN. El 30 de octubre, en la celebración del 47º aniversario de la Fundación Mediterránea, en Córdoba, el Presidente redobló su diferenciación. “Espantoso gobierno que implicó no solo la Triple A, el decreto de aniquilamiento y algunas aberraciones adicionales, sino que en el medio sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por cinco la cantidad de pobres”, definió al referirse al período de casi dos años de gobierno de “Isabelita”.

Llegó antes para evitar un nuevo desplante

El 1º de noviembre, Villarruel concurrió al acto por el 203º aniversario de la Policía Federal. Su imagen sentada en soledad en el palco, a la espera de Milei y de otras autoridades, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo amplia difusión. La vicepresidenta había tenido una mala experiencia en otro acto policial, cuando, el 2 de julio, para difundir un homenaje a policías caídos en cumplimiento de su deber, la Casa Rosada envió una foto en la que se la veía ingresando apurada al escenario, cuando Milei y sus funcionarios ya estaban ubicados. “La vice no puede llegar más tarde que el Presidente”, la cuestionaron desde el entorno presidencial.

Villarruel se anticipó a Milei y llegó antes a un acto de la policía para evitar otro desplante Ricardo Pristupluk

Tras diez minutos de espera en la primera fila, Milei llegó al palco en el que aguardaba Villarruel para participar del aniversario policial. Si bien la saludó con un beso, el Presidente no la nombró en el discurso.

Otro momento de espera de la vice al Presidente se dio en el acto de inauguración de la muestra agropecuaria de La Rural, el 28 de julio. También lo esperó y tuvieron un saludo formal como toda interacción.

