Por unanimidad, Sergio Massa fue designado presidente de la Cámara de Diputados

Por unanimidad de los bloques legislativos, y con la sola abstención de la izquierda, Sergio Massa, del Frente de Todos, fue designado como presidente de la Cámara de Diputados. Acto seguido, Álvaro González (Pro-Juntos para el Cambio), José Luis Gioja (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR-Juntos para el Cambio) fueron elegidos por sus colegas para las vicepresidencias primera, segunda y tercera, respectivamente.

Exultante, Massa se abrazó con Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos, con Eduardo "Wado" De Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque, los más conspicuos miembros de La Cámpora. Al ubicarse en el estrado, el flamante presidente de la Cámara agradeció los apoyos e instó a los distintos bloques a "abrir el Congreso" para discutir "políticas de Estado" que otorguen previsibilidad a mediano y largo plazo.

"Los quiero invitar a que caminemos juntos, sin pasarnos facturas permanentemente por el pasado, recorrer el camino de los acuerdos para mostrarle a los argentinos que esta es una casa de gente que pelea por sus sueños y no la casa 'de los vagos' que muchos dicen que este espacio representa", enfatizó Massa. En uno de los palcos aplaudía a rabiar su esposa, Malena Massa.

Quien postuló a Massa fue el diputado Kirchner. "Es alguien al que conozco desde hace mucho tiempo; he compartido con él muchos momentos, momentos políticos y también momentos más íntimos que se daban por aquellos años", recordó. "Las prácticas y disputas políticas nos hicieron recorrer diferentes caminos, que de una manera u otra derivaron en la llegada de un plan económico que trajo a la Argentina nada de lo que había sido prometido en campaña y sí mucha desesperanza y desilusión", sostuvo.

El cruce entre Máximo Kirchner y Mario Negri

En su discurso, Kirchner no se privó de propinarle algunos estiletazos a Juntos por el Cambio y el gobierno de Mauricio Macri. "Vinimos a cumplir la palabra empeñada en la campaña porque venimos de un no cumplimiento de las promesas de campaña. Venimos a no defraudar, a no dejar a gamba a miles de ciudadanos que la están pasando mal", enfatizó el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner.

Tras aceptar la designación de Massa, el radical Mario Negri, reelecto como jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, le devolvió las gentilezas al jefe de la bancada peronista.

"Van a tener en nosotros no a un enemigo, van a tener adversarios que nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos tocan. Pero advertimos también que solo si todos se hacen cargo del pedacito de pasado sobre el que se ha tenido responsabilidad se podrá construir un país para todos", indicó Negri.

A su turno Graciela Camaño, del Interbloque Federal, le deseó éxito a quien fuera su aliado político en el Frente Renovador. "En estos últimos cuatro años, Emilio Monzó -expresidente de la Cámara- instauró como impronta la convivencia política. Confío en que Sergio alcance la talla que tuvo Monzó y le agregue la fuerte vocación de trabajo que tiene", enfatizó.