La CGT, apoyo gremial del Presidente, pujaba principalmente por lograr la prórroga de la suspensión de los despidos. Crédito: Presidencia

Javier Fuego Simondet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 16:15

Al definir la continuidad de la prohibición de despidos y de la vigencia de la doble indemnización, el Gobierno incluirá un tope de 500.000 pesos que limitará la suma resarcitoria que recibirán algunos trabajadores en caso de ser cesanteados. Ese monto máximo regirá para la segunda indemnización, mientras que la primera se cobrará completa. La decisión sobre estas sumas dejó conformidad en la CGT, que buscaba con mayor ímpetu que se mantuviera la prohibición de los despidos. Al menos así lo sugieren las primeras señales que dejaron trascender desde distintos gremios nucleados en la central obrera, principal pata de apoyo sindical del presidente Alberto Fernández.

"Si a un trabajador le correspondieran cinco millones por la indemnización, eso lo cobraría; el tope es para el agravamiento de la indemnización, para la segunda. Por lo que recibiría cinco millones y medio" ejemplificó un dirigente gremial al tanto de las negociaciones, en diálogo con LA NACION.

La decisión oficial sobre las indemnizaciones dejó conformidad en la CGT, cuya conducción tenía como primer objetivo que el Gobierno extendiera la prohibición de los despidos en el sector privado. Esta traba a las cesantías y a las suspensiones está todavía vigente, hasta el viernes 29 de enero, y se prorrogará por 90 días. La doble indemnización también está en vigencia, pero hasta el lunes, aunque su prórroga será más extensa y abarcará todo 2021.

"Nosotros planteábamos más que nada el tema de la prohibición de los despidos. Es lo que fuimos a buscar y eso está. Hay una gran presión del sector empresarial en sentido contrario" remarcó la fuente sindical.

Desde un gremio industrial confirmaron a LA NACION que ese tope se establecerá en el decreto presidencial, aunque aclararon que todavía no tenían el detalle de la letra chica de la decisión. El decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial.

Para un referente de otro gremio muy afectado por la caída de la actividad en la pandemia, "se debe tener sensores activos para que el Estado no se pase de un criterio sensato, sin inversión y confianza no habrá empleo ni crecimiento". Y completó: "Aún hay muchos sectores productivos que están sufriendo el efecto del Covid-19 y no está normalizado el proceso económico productivo, por lo que no se genera empleo".

La Mirada de la CTA

Por fuera del ámbito cegetista, Hugo Yasky, líder de una de las dos vertientes de la CTA, también se mostró conforme con las extensiones temporales que el Gobierno pondrá en marcha. "Es una excelente medida para los que están en actividades que todavía están sujetas a las peores condiciones que impuso la pandemia, como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento", dijo Yasky en declaraciones a la radio AM 750.

Yasky, que además es diputado nacional del Frente de Todos, criticó al sector empresarial. "Tienen un apetito, una voracidad que juega contra ellos mismos, porque si siguen tirando de la cuerda nos va a llevar a una situación social y una recesión que, a la larga, también perjudica al sector empresario", remarcó el sindicalista docente.

Conforme a los criterios de Más información