Pro marca diferencias con el Gobierno: pide salir del cepo rápido y más gestión

A casi siete meses de la asunción de Javier Milei, el ala de Pro ligada a Mauricio Macri empieza a marcar diferencias con el Gobierno. Primero fue el informe de la Fundación Pensar, comandado por María Eugenia Vidal, que hablaba de “más interrogantes que certezas” en estos primeros tiempos de administración libertaria. Este miércoles, en tanto, el diputado nacional Cristian Ritondo, quien acaba de asumir como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, expuso reclamos: dijo que debería haber una salida rápida del cepo al dólar, que la Casa Rosada tiene que mandar a la Ciudad la coparticipación que le adeuda y que se debe acelerar la gestión.

En LN+, Ritondo se refirió a las cosas que Pro hubiese hecho diferentes en este primer tramo. “Mauricio demostró que el cepo se podía sacar”, dijo primero y acotó: “Tenemos que ir a sacar el cepo, con el cepo no va a haber inversiones”. Sus declaraciones se dan en momentos en que Milei se resiste a levantar las restricciones porque considera que no están dadas las condiciones macroeconómicas para que el retiro de las medidas sobre el dólar no genere una corrida cambiaria. “Con la Ley Bases el camino a sacar el cepo tiene que ser irremediable y rápido”, marcó el diputado nacional, que es titular del bloque en la Cámara baja.

Incluso, criticó la conferencia de prensa que dieron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el viernes pasado, que generó una reacción negativa de los mercados. “El Presidente me contó lo mismo que a los periodistas, que el tercer trimestre quería salir del cepo y lógicamente hay desbarajustes. El mercado, cómo está reaccionando después de los anuncios de Caputo, de Toto, del Banco Central, no es bueno. Y nosotros vemos lo que pasa en la calle. Entendemos el problema del que produce, del que labura, del que tiene un comercio”, enumeró.

Pero esos no fueron sus únicos planteos. “No se está respetando en la ciudad de Buenos Aires el fallo de la Corte [por la coparticipación]. Es un tema muy importante. La Nación tiene que pagarle, eso da reglas de juego claras. Si un privado quiere venir a la Argentina, dice: ‘Ojo porque después el Gobierno no le hace caso a la Corte’. Para llamar a la inversión no son datos menores. Los porteños no tienen que sufrir esa discriminación, ya la sufrieron con el kirchnerismo, no la pueden tener con este gobierno, que tiene que respetar la ley y a la Corte Suprema de Justicia”, dijo al respecto a los fondos que la Casa Rosada le debe ahora a Jorge Macri y que se arrastran desde la administración nacional de Alberto Fernández.

Para resumir entonces sobre esos matices, Ritondo planteó: “Datos de cosas que hubiéramos hecho: respetar la resolución de la Corte, sacado el cepo y básicamente tratar de hacer un acuerdo; el estilo de gobierno es distinto, [en Pro] hay cuadros con mayor experiencia por haber gobernado y aprendido de los errores que cometimos”.

Con esto último retomó la línea de Macri, quien siempre bregó por un entendimiento con Milei que implicara un desembarco de cuadros de Pro en distintas filas de la administración pública y no en lugares solitarios. Ese punto el presidente del partido en territorio bonaerense lo dejó claro cuando retomó la idea de que no puede haber cuentapropismo en los ingresos a Balcarce 50, en un dardo a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que milita una fusión con el mileísmo. “Yo soy parte de un partido; si me llamaran, no hay decisiones individuales. Ninguno puede actuar por cuentapropismo; somos parte y resultado de una construcción colectiva”, enfatizó.

Convencido de que Pro no debe perder su identidad, el diputado nacional marcó como otro contraste la política exterior de este gobierno, que atraviesa sobresaltos por la reactividad de Milei, que ocasionó fricciones con distintos países como España, Colombia, Brasil y Bolivia. “Cuando uno ve a Pro en el mundo es la foto del Colón con el G20, muestra lo que pensamos. Esta no es la misma visión. En España estamos mucho más cerca del Partido Popular (PP) que de Vox, tenemos visiones que no son las mismas que La Libertad Avanza (LLA). Y en otras sí defendemos las mismas ideas”, remarcó.

Dijo también Ritondo que Pro es un espacio de “sensatez política” y destacó el rol que tuvo su bloque en que avance la Ley Bases. “Pro es eso: sostenimiento democrático, república. No hay ideas sin gestión. La idea tiene que bajar. El técnico te puede describir el juego más lindo del mundo, pero una vez en la cancha tiene que poner los mejores jugadores, tienen que rendir frutos”, sostuvo para marcarle la cancha a Milei y en el mismo sentido indicó: “El Gobierno tiene que tomar una actitud de convertir en gestión la idea. Si hay un gobierno que piensa que a la obra pública se la reemplaza con obra privada, ¿dónde está lo que están llevando adelante en la obra privada? ¿Cómo se van a reglamentar el RIGI, la ley de blanqueo y la moratoria? Tendrían que estar haciendo anuncios”.

