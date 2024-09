Procedimiento policial: por qué importan a la causa los documentos del tratamiento de fertilidad de Fabiola Yañez

Escuchar

En horas de la tarde, hubo un operativo policial en la clínica Fertilis, en San Isidro, para secuestrar toda la información relacionada con el tratamiento que Fabiola Yañez hizo allí para quedar embarazada de Alberto Fernández. El fiscal Ramiro González pidió, y el juez Julián Ercolini aprobó, una orden de presentación con allanamiento en subsidio (lo que significa que se solicitaron los documentos pero, de resistirse, concretarían el ingreso por la fuerza) para acceder a esta documentación.

El modo en que fue concebido Francisco, el hijo de dos años de Yañez y Fernández, no es de interés para la causa. Pero sí lo son las fechas en las que se realizó el procedimiento de fertilización in vitro. Esto se debe a que parte de los golpes denunciados por la ex primera dama ocurrieron alrededor de fechas en las que ella ya estaba embarazada , como reveló LA NACION, de acuerdo a los partes oficiales emitidos por la Unidad Médica Presidencial (UMP) de ese entonces.

Es importante para la causa determinar el conocimiento de Fernández sobre el tratamiento por que, de confirmarse fehacientemente, quedará configurado un agravante de la situación de vulnerabilidad de la víctima que ya estaba en proceso de gestación.

En el primer pedido realizado por la fiscalía, Fertilis respondió con documentos absolutamente insuficientes a un tratamiento de IVF (fertilización in vitro, por sus siglas en inglés) completo. Este medio accedió a los mismos, que constan de tres fichas horizontales en las que hay inscripciones compatibles con conteo de óvulos de cada ovario. Lo importante no es el contenido, sino las fechas .

Las fichas de Fabiola Yañez

Hay entradas en estas fichas en los días 21, 24 y 27 de julio, y 1 y 4 de agosto. Son todas fechas previas a los golpes denunciados de ese último mes , que habrían transcurrido entre el 10 y el 12, los días en los cuáles se conocieron las fotos de Olivos. Hay también una inscripción sobre “junio de 2021″. Contienen datos de la salud reproductiva de ambos y chequeos.

Estos papeles son lo único que dio la clínica a la fiscalía. En ellos no hay ni nombres de médicos, ni medicamentos, ni anotaciones previas, siendo que Yañez expresó que su proceso comenzó meses antes. Incluso, en su declaración, Federico Saavedra, el entonces titular de la Unidad Médica Presidencial, aseguró que ya en noviembre de 2020 tuvo conversaciones con la pareja presidencial respecto de su planificación familiar y que, el 30 junio de 2021, abordó con ellos la firma de consentimientos informados.

Tampoco aparecen en los documentos enviados por la clínica los consentimientos informados de ambos.

Por este motivo, Mauricio D’Alessandro, esposo de Mariana Gallego, la abogada de Yañez, dijo que cree que los archivos desaparecieron o fueron robados. Lo hizo en declaraciones públicas, en las que aseguró que se trataba de un hecho extraño y que la clínica aseguró que no tenía más constancias del tratamiento, ni del obstetra que la atendió. Fuentes cercanas al equipo legal hablaron de un “embarazo fantasma” aparente por el poco registro clínico.

Ordenó el procedimiento policial el Juzgado de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, el mismo que tuvo a su cargo la causa por la fiesta de Olivos. Los efectivos se presentaron en la clínica, conversaron con las autoridades y reunieron una caja de documentos que fueron trasladados a la fiscalía y que todavía no fueron abiertos.