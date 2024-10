Procesaron por amenazas y abuso de poder al rector de la Universidad del Chaco Austral

Escuchar

Germán Oestmann, actual rector de la Universidad del Chaco Austral, fue procesado este martes en el marco de una causa que lo investiga por amenazas y coacciones en concurso real con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por, presuntamente, haber intimidado a miembros de la casa de estudios para que lo apoyen “institucionalmente”, de modo de confirmar su designación al frente del rectorado. También fue procesado Lucas Steganini, secretario administrativo de la institución.

La denuncia fue iniciada por un integrante de la Asamblea Universitaria, Ricardo Martínez, que señaló que Oestmann, cercano al exgobernador Jorge Capitanich, le dijo que “pensara en su familia” antes de oponerse a su designación en el rectorado, mencionando además que contaba con el apoyo del entonces gobernador. En el auto de procesamiento se transcribe textualmente la conversación, que Martínez aportó a la causa ya que grabó ese encuentro, en septiembre de 2020.

Germán Oestmann Junto a Jorge Capitanich Germán Oestmann Facebook

OESTMANN: Eh... no te estoy pidiendo que vayas en contra de nadie, yo estoy eh... pidiendo apoyo institucional a la universidad en lo cual, una asamblea lo puede convocar únicamente el rector, la puede convocar el Consejo Superior por mayoría simple, o la asamblea universitaria por dos tercios de la mayoría de todos. Que la asamblea universitaria, si son 27 dividido tres te da 18. Yo puedo convocarme solo, pero también tengo los 18.

MARTÍNEZ: Ajam, perfecto, bueno, bueno, gracias por tenerme en cuenta.

OESTMANN: Yo, porque no quiero evitar que después que me choques, porque te van a querer hacer firmar cosas y todo eso.

MARTÍNEZ: Ajam, ajam.

OESTMANN: No es personal, no me voy a enojar ni nada o sea. Ahora, cuando después pase todo, y... yo sé que no somos amigos. Pero no me parecés un mal tipo. Y no es que no me interesa, no me va a cambiar el voto en la asamblea, no es por eso, lo que te quiero decir es que pienses en vos y en tu familia, nada más.

MARTÍNEZ: Bien.

OESTMANN: Porque, todos somos forros, vos, yo, todos terminamos siendo forros, pensá en vos.

MARTÍNEZ: Ajam. Bueno Germán.

La decisión de procesarlo, tomada por el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, Pablo Fernando Morán, señaló este audio como “la prueba más trascendental” en la causa. Otra serie de pruebas fue aportada por Jesica Duscicka, contadora y docente de la universidad, que expuso y aportó conversaciones de WhatsApp para mostrar que fue víctima de actos intimidantes, amenazantes y represalias por parte de los denunciados.

Inicialmente, el juez había dictado la falta de mérito sobre el rector. Pero, luego de que el fiscal Carlos Martín Amad apeló a la Cámara, que le dio la razón, Morán dictó el procesamiento.

Sobre el marco de los hechos, el juez destacó: “Que dicha asamblea no habría podido realizarse debido a distintos actos de coacción y amenazas, las que habrían sido realizadas por el Rector y su Secretario Administrativo, respecto a varios Asambleístas entre ellos Ariel Martínez, citándolos a su público despacho, vía llamadas telefónicas, como así también enviando emisarios para hacer saber a los miembros del alto cuerpo que, supuestamente, el Rector contaba con el apoyo del Sr. Gobernador para mantenerse de igual forma en ese cargo, ofreciendo recategorizaciones laborales, empleos para los familiares de los miembros de la Asamblea que lo apoyaran en dicha sesión , en la que se trataría como tema principal la nulidad absoluta en su cargo de rector”.

Oestmann y una decena de funcionarios de la universidad ya habían sido procesados en abril de este año por otra serie de delitos vinculados a la corrupción. En el juzgado federal de Aldo Alurralde se los investiga por asociación ilícita, conformada para transferir recursos que recibía por parte del gobierno a fundaciones y empresas de familiares y amigos . El monto de la maniobra económica que se investiga, donde hay 46 imputados entre acusados de ser responsables directos y testaferros, es de al menos $179 millones, a razón de $22 millones por mes.

Pese a la complicada situación judicial, que data de 2020, Cristina Kirchner recibió, en mayo de 2022, un doctorado honoris causa por parte de Oestmann, sobre quien pesaba un pedido de detención para ser indagado en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero, al tiempo que ya fue había sido indagado en la causa por amenazas.