Promueven una denuncia contra Alberto Fernández por presunta violencia de género

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático y Fernando Miguez presentaron hoy en la Justicia una denuncia conjunta contra el expresidente Alberto Fernández para que se averigue si es que ejerció violencia de género contra su mujer Fabiola Yañez.

La presentación, a la que LA NACION tuvo acceso, se realizó exclusivamente en base a la información periodística revelada a partir de la filtración de los chats de la exsecretaria de Fernández en el marco de una causa por tráfico de influencias para que empresarios del seguro se queden con negocios del Estado.

“Esta denuncia (por averiguación de delito de violencia de genero) deberá tramitar en el fuero federal de San Isidro ante lo cual solicitamos su asignación en dicho sorteo”, pidieron en su presentación Miguez y la fundación.

Según pudo constatar LA NACION de fuentes con acceso al caso, en el celular de María Cantero, la exsecretaria del expresidente, se encontraron fotos, chats y audios que demostrarían malos tratos de Fernández hacia Yañez. Las imágenes y mensajes darían cuenta de supuestos golpes del expresidente a quien es su pareja mientras ambos vivían en la Quinta de Olivos. Según las mismas fuentes, en el celular habrían aparecido cuatro fotos que mostrarían a Yañez golpeada.

Por estos mensajes, el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso de los seguros, abrió un expediente reservado, contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y se comunicó con el abogado Juan Pablo Fioribello, que es defensor de Yañez en otras causas (además de haber asesorado jurídicamente a Fernández). El abogado se contactó con la exprimera dama para ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería hacer la denuncia. Fioribello relató a LA NACION que Yañez ratificó la existencia de los chats y aludió a una discusión de pareja, pero contó que le dijo al juez que no quería hacer una denuncia. Como se trataría de un delito de instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir.

