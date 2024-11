“Que alguien le avise a este chico”. Fuerte reacción de Martín Menem a las críticas que hizo Guzmán por la economía

Este domingo, el presidente de la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Martín Menem, salió a responderle con dureza al exministro de Economía Martín Guzmán, que había criticado el plan a futuro que tiene el Gobierno para negociar el ingreso de dinero proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Que alguien le avise a este chico que tenemos superávit fiscal”, comenzó enumerando el legislador libertario al contestarle al exfuncionario. “Que por las dudas también le comenten que estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que él hizo”, agregó el legislador en sus redes sociales.

Horas atrás, Guzmán había juzgado los dichos del actual titular de la cartera económica, Luis Caputo, durante una entrevista con TN. El funcionario de Javier Milei contó en esa nota televisiva que estaban en diálogo con las autoridades del FMI para avanzar en un nuevo programa con ese organismo que “va a implicar nueva plata”.

Con letras mayúsculas, Guzmán criticó a la gestión: “Otra vez. Primero le ajusta a la gente y luego va por más deuda con el FMI para terminar de darle salida a sus ‘amigos’”. “Hagamos memoria: fue el mismo Caputo quien aumentó en USD100 mil millones la deuda pública externa cuando fue funcionario de [Mauricio] Macri. Emitió bonos que pagaban 7% de interés en dólares cuando las tasas de interés en el mundo eran cercanas a 0. Un negocio bárbaro para su mundo, el de las finanzas”, prosiguió quien fuera ministro de Alberto Fernández.

“Le diría al ministro [Caputo] que se está olvidando lo más importante: para qué la va a usar. No hay déficit fiscal, así que no puede decir que quiere la guita para financiarlo. Lo que ocurre es que el funcionario no puede revelar la verdad, porque la quiere para hacer lo mismo que hicieron en 2018. “Tomar más deuda con el FMI va lisa y llanamente en contra del desarrollo de Argentina”, apuntó Guzmán.

Este domingo, Menem le respondió al exfuncionario del kirchnerismo. “Que alguien le avise a este chico que tenemos superávit fiscal, que baja la inflación, que la economía se está expandiendo, que está volviendo el crédito, que está bajando la pobreza, que se recupera el salario real mes a mes, que estamos bajando impuestos, que estamos siendo atractivos para inversores locales y extranjeros, que crecen las expectativas… en fin”, le contestó y apuntó: “Otra vez, mejor que se llame a silencio”.

