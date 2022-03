“Que deje en paz al campo”: Juntos por el Cambio criticó al Gobierno por la suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja

A raíz de la suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja, Juntos por el Cambio (JxC) se mostró en contra de la nueva medida del Gobierno y pidió “que deje en paz al campo”. Tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la titular de Pro, Patricia Bullrich y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salieron en defensa de los productores agropecuarios.

“Ni impuestos ni cepos, cumplir la palabra” , pidió Rodríguez Larreta, desde su cuenta de Twitter. “Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones”, sostuvo. “Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el Gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer”, opinó.

“Estamos en un contexto económico muy delicado en el que necesitamos inversión, exportaciones, trabajo y que quienes apuestan al país tengan la previsibilidad necesaria para desarrollar sus negocios. Esta medida va precisamente en contra de cada una de esas cosas”, dijo Rodríguez Larreta, y lanzó: “Esto no construye, no es el camino , no pueden llevar adelante este incremento de retenciones, para hacerlo, tienen que pasar por el Congreso”.

Horacio Rodríguez Larreta en Expoagro 2022 Marcelo Manera

Bullrich, en sintonía con el mandatario porteño, señaló: ”Si el campo trabaja en libertad, el país crece. El sector productivo no puede seguir explotado por un gobierno que solo sabe subir impuestos. Esta batalla la llevaremos al Congreso, a la Justicia y a todos los frentes. Presidente, no provoque más. ¡No permitiremos más atropellos!”.

“Es una total y absoluta barbaridad. Es no entender lo que está pasando en la Argentina, es no entender que el sector privado y la producción no pueden seguir siendo explotados, escoriados por un sector público y por un gobierno que solo sabe aumentar impuestos”, agregó Bullrich, en declaraciones a Radio Mitre.

La Coalición Cívica, por su parte, comunicó: “Están atentando contra el único respaldo productivo que arrastra el carro de la crisis”. Además, pidieron que “el Gobierno nacional deje en paz al campo y a aquellos que quieren producir e invertir”.

“La Coalición Cívica expresa su total rechazo a cualquier decisión que implique un incremento en la presión impositiva al sector agroindustrial y a cualquier sector productivo nacional”, plantearon. Al igual que Bullrich, sostuvieron: “El déficit fiscal no debe financiarse con mayor presión al sector privado, que produce riqueza y empleo, sino que, por el contrario, ese es el sector que debe recibir incentivo y menor presión por parte del Estado, para así generar más trabajo y divisas. Más aún en un sector productivo donde el Estado ya se queda con el 70% de lo producido”.

Patricia Bullrich y Elisa Carrió también criticaron al Gobierno por la suspensión de exportaciones de harina y aceite

Por otro lado, la fuerza liderada por Carrió se refirió a la guerra en Ucrania y lamentó que esta medida impida el beneficio económico del país en un contexto de crisis. “Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la situación global. Mientras los precios internacionales de los commodities de origen agropecuario, entre otros, aumentan, Argentina debería estar pensando de qué manera podemos multiplicar nuestra producción, para aumentar nuestra oferta interna y, sobre todo, aumentar los saldos exportables, para de esta manera generar más divisas, de acuerdo a lo que hoy demandan nuestra economía y compromisos externos”, señalaron.

Y continuaron: “Pero no, el Gobierno castiga a los que producen, desincentiva las inversiones y cierran las exportaciones. Por otro lado, realidad a la que no podemos estar ajenos, en un mundo que se vuelve hostil y pone en jaque la seguridad alimentaria desde el momento en que un importante exportador de alimentos es invadido, la respuesta del resto de los productores y exportadores de alimentos del mundo no puede ser el aislacionismo”.