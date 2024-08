Las fotos de Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández: qué dicen los chats

Escuchar

Tras la difusión de las fotos que acompañan la denuncia por violencia de género que hizo Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, también se conocieron algunas conversaciones que mantuvo la pareja. En los chat de WhatsApp, la ex primera dama recrimina la actitud de su pareja hacia ella y le pide que deje de violentarla.

Las capturas de pantalla que salieron a la luz corresponden a agosto de 2021, cuando en el país todavía regían medidas de aislamiento preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

El contenido de los chat

-Fabiola Yañez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yañez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yañez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yañez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yañez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

Luego de que la ex primera dama Fabiola Yañez denunciara a su expareja el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, este jueves por la noche se conocieron dos fotos, parte de la prueba que la periodista dice tener para demostrar la acusación. En las imágenes que fueron publicadas por Infobae se la ve a Yañez con un ojo morado y con un hematoma en la parte interior del brazo, cerca de la axila.

Según publicó el medio, ella enviaba las fotos al exmandatario reprochándole su actitud violenta. Junto a las fotos que se tomaba la ex primera dama, también se difundió una conversación de WhatsApp con Fernández en la que ella le decía: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

La denuncia por violencia de género fue presentada este martes ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantienen hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yañez.

