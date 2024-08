Escuchar

La denuncia que la exprimera dama Fabiola Yañez presentó en la Justicia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género cuenta con un apartado en el que Yañez intercambia conversaciones por WhatsApp con la exministra de las Mujeres, Diversidad y Género Ayelén Mazzina.

Ese intercambio, en el que se pudo conocer el contenido de los mensajes, es reciente y la fecha corresponde al día domingo 4 de agosto, cuando se inició la charla. Allí Mazzina se pone a disposición de Yañez y dice desconocer los episodios de violencia que habría sufrido en la Quinta de Olivos.

A su vez, Yañez le recrimina no haber actuado en consecuencia, tal como hubiese esperado de la persona a cargo de una cartera que, por entonces, asistía a las víctimas de todo el país.

En el cruce, que fue presentado por Mazzina a la Justicia mediante un expediente con un escrito en el que niega haber sabido de los golpes, se observa la conversación reciente, aunque hubo otros intercambios a través del servicio de mensajería Telegram.

Qué dicen los chats entre Ayelén Mazzina y Fabiola Yañez

A continuación el detalle de la conversación entre la exprimera dama y la exministra:

-Ayelén Mazzina: Hola Fabi!

-Ayelén Mazzina: Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición.

-Fabiola Yañez: Buen día yo te llevé a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos eras la Ministra de género y mujeres. Si no me ayudaste a mí, ¿qué queda para el resto de las mujeres víctimas como yo? Que después ellos se salvan acusándote de loca y que te auto lesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente, es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso.

-Ayelén Mazzina: Buen día Fabi. Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mandé mensajes en varias oportunidades, yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste ‘no me dejan hablar, después te cuento’. Lamento que te quedes con esa imagen, ayer lo primero que hice cuando leí todo fue redactar un documento y escribí en Twitter. Vuelvo a reiterar mi apoyo para lo que necesites.

-Ayelén Mazzina: Siempre estuve pendiente, nunca dejé de escribirte. Para mí sos una persona importante.

-Ayelén Mazzina: Y si necesitas que vaya a verte, sacaré plata de donde no tenga para ir a acompañarte. Te mando un abrazo y acá estaré.

-Fabiola Yañez: Muchas gracias Aye.

-Fabiola Yañez: Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal.

-Ayelén Mazzina: Yo te creo y te voy a creer siempre. De corazón te hablo, no soy la clase de persona que hace oídos sordos por miedo a algo. Yo no tengo miedo a nada, si pudiera hacer algo por vos lo haría. Y si necesitas que viaje y te haga compañía, contá conmigo. Estoy dispuesta, de verdad te aprecio. Y creo haberlo demostrado.

LA NACION