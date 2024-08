Qué dijo el abogado de Fabiola Yañez de los mensajes que darían cuenta de un supuesto maltrato físico de Alberto Fernández

Escuchar

En el celular de la secretaria privada de Alberto Fernández la Justicia encontró mensajes de la exmujer del expresidente, Fabiola Yañez, en los que ella daría cuenta de supuestos hechos de violencia física que sufrió cuando vivían en la Quinta de Olivos y de los que él sería responsable. La noticia fue ratificada a LA NACION por fuentes vinculadas con el caso. El abogado que representa a la mujer en otras causas, Juan Pablo Fioribello, dijo que la exprimera dama le relató que los chats fueron un “desahogo”, pero que los golpes físicos “no sucedieron”; que lo que sí hubo en su momento fue una fuerte discusión de pareja.

María Cantero, histórica secretaria de Fernández, está siendo investigada junto con su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, el expresidente y otros empresarios y exfuncionarios en una causa penal por el manejo de los seguros de dependencias públicas durante el gobierno del kirchnerista.

Fue en el marco de esa causa que se ordenó un peritaje de las comunicaciones de Cantero. En ese relevamiento se encontraron los mensajes entre la secretaria presidencial y su marido de los que surge que ella hacía gestiones para favorecer los negocios de él con el Estado, pero además habría aparecido algo que nada tiene que ver con este caso: mensajes de Yañez a Cantero - dados a conocer hoy por Clarín - en los que la exprimera dama le cuenta sobre supuestos golpes que habría sufrido de Fernández.

El juez del caso de los seguros es Julián Ercolini, que abrió un expediente reservado, contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y se comunicó con el abogado Juan Pablo Fioribello, que es defensor de Yañez en otras causas (además de haber asesorado jurídicamente a Fernández), para contactarla a ella y ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería hacer la denuncia.

El letrado relató a LA NACION que Yañez ratificó la existencia de los chats y aludió a una discusión de pareja, pero contó que le dijo al magistrado que no quería hacer una denuncia. Como se trataría de un delito de instancia privada, si la víctima no lo denuncia la Justicia no puede intervenir. Fioribello dijo que Yañez le relató que los chats fueron un “desahogo”, pero que los golpes físicos “no sucedieron”; que lo que sí hubo fue una fuerte discusión de pareja.

María Cantero, la secretaria de Fernández cuyo teléfono fue peritado

Fioribello relató a LA NACION que también habló del tema con el expresidente. “Me reuní por este asunto y [Fernández] me contó lo mismo. Me dijo que hubo una discusión en Olivos, pero que no hubo violencia física, y que de ninguna manera, jamás en su vida, le pegó a una mujer”, relató el abogado, que además de asesorar legalmente a gente de la política es, desde hace muchos años, un conocido letrado de personalidades del ambiente artístico. “El Presidente no fue citado. No se lo nombró en la audiencia. Y como no hubo denuncia, la causa está archivada”, relató.

El Zoom con Yañez

Fioribello relató a LA NACION que el Zoom entre el juzgado y Yañez se realizó a fines de junio. “El juzgado lo manejó con absoluta reserva, como debía ser”, dijo. Ercolini y Fioribello se conocen desde hace muchos años, cuando los dos trabajaban en la Oficina Anticorrupción. A través del abogado, el juzgado contactó en Madrid a la exprimera dama, que vive allí con su hijo.

“Hicimos una audiencia a distancia que se mantuvo absoluta reserva. Las partes no tuvieron acceso a esto. Solo la Policía Federal, que hizo la extracción forense del celular”, dijo el abogado. En esa audiencia, explicó, le contaron a Yañez lo que se había descubierto en el teléfono de Cantero y ella dijo que ya lo conocía, que no necesitaba que se lo exhibieran. Esos chats incluirían fotos de golpes y videos enviados por la exprimera dama, que no se mostraron en la audiencia y a los que el abogado contó que no accedió.

Hoy el expediente está archivado y así seguirá mientras no exista una denuncia de Yañez.

Los chats sobre los seguros

En el teléfono que fue peritado también se encontraron chats en los que Cantero habla con su marido sobre gestiones para interceder por él con el fin de quedarse con el negocio de los seguros de diferentes reparticiones públicas durante el gobierno del Frente de Todos.

En los chats se menciona a diferentes funcionarios a los que Martínez Sosa querría convencer para que contrataran a su aseguradora. Estas pruebas están incorporadas a la causa que llevan el fiscal Carlos Rívolo y el juez Ercolini, en la que el expresidente Fernández, Martínez Sosa y Cantero integran la lista de imputados.

Además, en el marco de la misma causa que investiga una posible maniobra fraudulenta, la Justicia detectó un contacto entre Cantero y la exvicepresidenta Cristina Kirchner. El peritaje, que registró una conversación entre Cantero y Martínez Sosa sobre la charla que había tenido la secretaria con la expresidenta, fue confirmado por fuentes judiciales, mientras que voceros políticos ratificaron a LA NACION que ese contacto existió y fue antes de la toma de posesión del gobierno.

“Cristina la conocía a María porque fue la secretaria de Alberto por 30 años”, dijo anoche una fuente cercana a la exvicepresidenta, tras su presentación en la ciudad de México, donde hizo un pronunciamiento sobre la grave situación que atraviesa Venezuela.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez, cuando eran presidente y primera dama

La relación entre Alberto y Fabiola

Fernández y Yañez comenzaron su relación en 2014, luego de que él diera una charla en la universidad en donde Fabiola estudiaba periodismo. Antes de terminar la cursada, Fernández le concedió una entrevista para la tesis y allí cruzaron teléfonos, para “quedar en contacto”. Tras ello, él la llamó para invitarla “a tomar un café” y tener su primera cita, en 2013.

El 14 de mayo de 2016, desde Francia, la pareja anunció su compromiso vía Instagram, pero nunca fijaron fecha para su boda.

El abogado penalista Juan Pablo Fioribello es un reconocido representante de famosos. Fue funcionario de la Oficina Anticorrupción y exdirector general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Carlos Arslanian

Tras las elecciones presidenciales de 2019, en las que Fernández fue elegido presidente, Yañez cumplió el rol de primera dama. Al año siguiente fue designada presidenta honoraria de la Fundación del Banco Nación Argentina.

Finalmente, el 11 de abril de 2022, nació el primer hijo de la pareja y el segundo del mandatario, Francisco. Cuando terminó el gobierno de Fernández, la pareja y su hijo se mudaron a Madrid, donde Fabiola y Francisco siguen viviendo hasta hoy.

