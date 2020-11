"Desde ya que haya objeción de conciencia, que se le garantice a las mujeres acceso al servicio ayuda a las instituciones de índole religioso a poder acompañar a la ley", dijo el ministro porteño Crédito: GCBA

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió esta mañana al proyecto de legalización del aborto que envió esta semana el Gobierno al Congreso y destacó la objeción de conciencia individual de los trabajadores de la salud en instituciones religiosas.

"Esperaremos que la trate el Congreso y en base a eso decidiremos cómo implementarla", dijo Quirós esta mañana en la ronda de preguntas que forma parte del reporte matutino por coronavirus. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados comenzará con su tratamiento en comisiones y se espera que en diciembre se debata en el recinto para obtener su media sanción.

Además, el ministro opinó sobre la inclusión de la objeción de conciencia individual de los trabajadores de la salud, un punto controversial. La propuesta del oficialismo advierte que en ese caso "se debe derivar a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna". No está contemplada la objeción de conciencia institucional.

"Desde ya, que haya objeción de conciencia, que se le garantice a las mujeres acceso al servicio, ayuda a las instituciones de índole religioso a poder acompañar a la ley", dijo Quirós.

La iniciativa también fija que "toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento". Para acceder a la práctica, deberá presentar un consentimiento informado.

En una línea de no confrontación característica del gobierno de la Ciudad, el ministro es partidario de una "solución intermedia" para el debate sobre la despenalización del aborto, "que no conforme del todo a los extremos polarizados". Se define como de "centro-humanista" y destaca "el perfil democrático, no la capacidad de gestión" de Raúl Alfonsín.

