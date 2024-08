Qué dijo Mengolini sobre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Escuchar

Julia Mengolini habló sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género. La periodista se refirió a la acusación y la declaración judicial de la exprimera dama sobre el expresidente por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantendrían hasta la actualidad.

“Es importante empezar a separar la paja del trigo”, comenzó a decir este lunes la conductora en un editorial de su programa radial en Futurock, Segurola, que tituló “No nos dejemos psicopatear”. Luego, siguió: “Una cosa es la denuncia por violencia. Es lo único importante. Ojalá se investigue de manera correcta y en profundidad. Pero por el otro lado, si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, casi nada, desde la fiesta de Olivos. Pero la palabra de Fabiola también vale poco. Digámoslo”.

Algunos de los comentarios que desataron la polémica en redes sociales se dieron después, cuando Mengolini, referente del movimiento feminista, profundizó en el significado que para ella tiene el lema “yo te creo, hermana”. “¿Ustedes escucharon la entrevista? No voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto. Voy a decir lo que creo. Tengo una trayectoria que me sostiene. Cuando nosotros decimos ‘yo te creo hermana’ es algo retórico y político. Es un principio general para decir que a las mujeres durante siglos no nos creyeron ni nos escucharon. Entonces, en principio, nosotros vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia”, continuó.

Entonces aclaró: “Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llegue, diga tal cosa y yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. El problema es que decir da a entender que uno está defendiendo a Alberto. No quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta”.

Julia Mengolini se refirió a la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández NurPhoto - NurPhoto

Adelantándose a la polémica que generarían sus dichos, admitió: “A veces es difícil decir estas cosas porque nos tienen acorraladas”. “Lo primero que pasó cuando se conoció la denuncia fue que salieron a preguntar dónde estaban las feministas. Se los puedo decir en primera persona porque a mí me están volviendo loca. Nosotras dijimos al unísono que estábamos acá, condenamos la violencia y pedimos que se investigue a Alberto. Pero salieron a decir que nos intentábamos despegar de él. Yo no me tengo que despegar de nada. Yo siempre voy a defender a las víctimas. Pero también voy a defender los principios republicanos de la presunción de inocencia. Siempre hice lo mismo”, ahondó.

Asimismo, Mengolini afirmó que Alberto Fernández le daba “asco” y que “nunca debió ser presidente”. “No se preocupen. Cuando defiendo el principio de inocencia, no lo defiendo a Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene que probar también su inocencia. Ahí veremos. Se tendrán que peritar las fotos que se filtraron”, agregó.

Para concluir su editorial, la periodista buscó subrayar su posición: “No nos tenemos que hacer cargo de ninguna de estas m... . No nos tenemos que hacer cargo ni de la defensa de Alberto Fernández, ni tampoco de la sobreactuación de la defensa de Fabiola Yañez. Ahora todo esto está en manos de un juez”.

LA NACION