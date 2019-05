Qué haría el kirchnerismo con la deuda del FMI, según Carlos Heller

Entrevista a Carlos Heller, presidente del Partido Solidario 18:07

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2019 • 01:56

El presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, estuvo en el programa Odisea Argentina , que conduce Carlos Pagni por LN+ , y explicó lo que, a su criterio, haría el kirchnerismo con la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario .

"El FMI comunicó a través de un tuit que estaba de acuerdo con las medidas, me parece demasiado superficial. No hubo ni un comunicado ni una declaración. Personalmente me molesta bastante que ya sea tan explícito el grado de subordinación que la Argentina tiene que no puede tomar ninguna resolución, y eso está absolutamente claro, sin que el Fondo Monetario lo autorice", dijo el político.

Entonces, Heller explicó lo que, supone, haría el kirchnerismo para resolver la deuda con el Fondo. Así dijo que, cuando existe un bien escaso se lo debe administrar y que, la Argentina, tiene una limitación: "La reserva federal ha sido habilitada para emitir dólares, los argentinos no tenemos esa condición".

Siguiendo esa línea señaló que a los habitantes argentinos los dólares les llegan del intercambio comercial superavitario o de los préstamos o de las inversiones. "En un país que tiene 50 por ciento de capacidad instalada ociosa es muy difícil que vengan inversiones productivas. Una economía se mueve, más allá de cualquier discurso, con motores. Uno es la exportación y otro el mercado interno. Hay que hacer otra política. La Argentina importa muchas cosas que produjo y que está en condiciones de producir. En definitiva todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Y yo creo que una política es buena si satisface las necesidades de la gente", explicó.