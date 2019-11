El funcionario es un hombre clave del gobierno de Morales

Carlos Romero, el funcionario boliviano que está alojado en la embajada argentina, es el ministro de Gobierno de Evo Morales.

El abogado, de 53 años y cercano a movimientos sociales e indígenas, ocupó lugares en el gobierno de Morales desde su primera gestión, iniciada en 2006, pero fue en 2008 cuando comenzó a acumular poder y a escalar en la jerarquía del gobierno.

Ese año, Romero asumió como Ministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, cinco meses después fue designado Ministro de Autonomías y a mediados de 2010 llegó a ser Ministro de la Presidencia, uno de los cargos más cercanos al Ejecutivo. En 2012 pasó a ser Ministro de Gobierno, cargo que ocupa hasta la actualidad, con una breve pausa en 2014, cuando renunció para postularse como candidato a senador, cargo que ganó pero que abandonó en 2015.

En los albores del gobierno de Morales, en 2006, Romero participó del proceso constituyente. El dirigente fue candidato para integrar la Asamblea Constituyente -que para entonces había sido un largo reclamo de organizaciones indígenas y campesinas- y obtuvo el puesto de presidente de la Comisión de Recursos Naturales Renovables. Tierra-Territorio y Medio Ambiente. El abogado había participado de movilizaciones multitudinarias en reclamo de la instalación de la asamblea, que en 2007 aprobó una nueva Constitución impulsada por Morales.

Romero está actualmente alojado en la embajada argentina en la capital boliviana, pero la sede diplomática aclaró que el ministro no pidió asilo, sino que está en calidad de huésped. El funcionario pidió protección ante "eventuales represalias". Según medios bolivianos, en tanto, el gobierno de México ya le ofreció asilo.

"Romero pidió ponerse a seguro dentro de la embajada", confirmaron a LA NACION altas fuentes de la cancillería argentina. Y explicaron que de acuerdo a la "tradición de hospitalidad" con los países vecinos se le concedió un lugar, aunque técnicamente no se trata de un asilo. "Para que ello ocurra, tiene que haber una contraparte que lo solicite, y eso no ocurrió", contó un jerárquico de la Cancillería, que no descartó que otros dirigentes del oficialista MAS o del gobierno de Morales puedan sumarse con un pedido similar.

Desde la Cancillería también aclararon que la situación de Romero "será evaluada" con el correr de las horas y que en breve se definirá si pasa a condición de asilado político.